Equivoci, imbrogli, passi falsi. Al Nuovo ci sono gli ’Amanti’

Oggi, alle 16.30, al teatro Nuovo va in scena ’Amanti’. La trama. Claudia e Giulio si incontrano in un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di frequentare lo stesso analista. Due mesi dopo li ritroviamo che sono diventati amanti e si vedono clandestinamente. Amanti segue la loro storia, intervallando i loro incontri con i dialoghi dallo psicoterapeuta, ignaro della loro relazione. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi e prudenza, fino a quando gli equilibri non verranno stravolti. Ivan Cotroneo, celebre firma televisiva e cinematografica, qui al suo atteso debutto alla scrittura e regia teatrali, ci regala una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Con l’aiuto dei due straordinari protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, questi temi prendono forma in un racconto spassoso e moderno, pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita. Massimiliano Gallo Figlio d’arte (il padre era Nunzio Gallo e la madre era l’attrice Bianca Maria Varriale). Debutta a teatro all’età di cinque anni e a dieci è già protagonista di diversi telefilm per bambini girati per la Rai. Nel 1988 fonda, insieme al fratello Gianfranco, la “Compagnia Gallo”. Fabrizia Sacchi, attrice di teatro, cinema e televisione, si è diplomata presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Tra i vari lavori per il grande schermo: Nel continente nero (1993), regia di Marco Risi, Preferisco il rumore del mare (2000), regia di Mimmo Calopresti, Da zero a dieci (2002) di Ligabue, La felicità non costa niente, Mundo civilizado, Apnea (2004), opera prima di Roberto Dordit, e Melissa P. (2005), regia di Luca Guadagnino, in cui è la madre di Melissa. Nel 2013 è candidata al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista e al Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per il film Viaggio sola e nello stesso anno si laurea in Lettere e Filosofia.