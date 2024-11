Prende farmaci da banco e muore a 29 anni: reazione allergica? La disperazione degli amici

Ferrara, 15 novembre 2024 – Choc per la morte di un ragazzo di 29 anni, Graziano Mega, originario di Lecce ma residente a Ferrara da diversi anni. Potrebbe aver avuto una reazione allergica a farmaci da banco contro mal di gola e sintomi influenzali – ma l’ipotesi è da verificare –. Quando il coinquilino lo ha trovato, era già cianotico nel letto di casa.

Secondo quanto ricostruito, mercoledì 13 novembre il 29enne non stava bene, aveva un forte mal di gola e qualche linea di febbre e si sarebbe così congedato dal coinquilino per mettersi a letto e riposare.

I farmaci assunti

Prima aveva comprato uno spray nasale e pasticche da banco per alleviare i sintomi influenzali e tra le ipotesi c'è che possa aver avuto una reazione di choc anafilattico a qualche principio a cui ignorava di essere allergico.

La chiamata al 118

L'allarme al 118 è scattato all'una di notte, quando il coinquilino che era andato a vedere come stesse l'amico, lo ha trovato cianotico nel suo letto.

Il personale sanitario lo ha trovato però già privo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la salma del 29enne è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Ferrara a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause della morte.

Mega lavorava da qualche tempo in un'azienda di termoidraulica di Ferrara e studiava nella città emiliana.

La disperazione degli amici

"Ci hai giocato un brutto scherzo oggi… ti ricorderemo sempre… non so che dire… fai buon viaggio, Graziano Mega, grazie di tutto”, scrivono gli amici del 29enne su Facebook, a cui si aggiungono accorati ricordi e espressioni di disperazione e incredulità. “Ciao Graziano Mega brilla anche tu più porte che puoi lassù. Notizia che non vorresti mai sentire. R.i.p. amico mio”.