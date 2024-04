Fd’I punta sulla candidata Lisa Duò: "Lei può portare il cambiamento"

Il Senatore di Fratelli D’Italia, Alberto Balboni, ha ufficializzato la candidatura di Lisa Duò a sindaco e Alessandro Tancini come vice sindaco per le prossime elezioni comunali a Mesola. La presentazione del ticket è avvenuta lunedì sera nel castello estense di Mesola. Il ticket Lisa Duò, Alessandro Tancini, è sostenuto dall’area moderata, civica e di centro destra, che confluiscono nella lista civica "Uniti per Mesola" ."Sarebbe importante che dopo tanti anni ci fosse un’ inversione di maggioranza a Mesola– ha esordito il senatore Alberto Balboni – per questo motivo presentiamo il candidato sindaco Lisa Duò, che abita nel centro di Mesola e il vice sindaco Alessandro Tancini che rappresenta la periferia del Comune, perché abita ad Ariano. Lisa si è messa a disposizione per la propria comunità ed è alla sua prima esperienza come candidata. Abbiamo deciso di proporre fin da subito il vice sindaco Alessandro Tancini. Lui ha l’esperienza di un mandato da consigliere comunale e quindi è in grado di affiancare il futuro sindaco" – prosegue il senatore – "I due candidati decideranno tutto insieme, al di là se uno sarà sindaco e l’altro diventerà vice sindaco". A rappresentare Forza Italia il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli "Dopo dieci anni di mandato del sindaco uscente e altri dieci di assessore, ora c’è la possibilità di fare un cambio di passo a Mesola. Le persone non devono aver paura del cambiamento".

Guendalina Ferro