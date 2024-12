’Ferrara e Positano’. La mostra di Romano

Grande interesse ed espressione di affetto per la mostra ’Ottavio Romano fra Ferrara e Positano: acquerelli e batik’, inaugurata il 14 dicembre nella sede storica della ’Galleria del carbone’. Più di 100 persone hanno presenziato al vernissage della retrospettiva, che chiuderà la stagione espositiva della galleria. L’evento è stato organizzato in occasione dei 90 anni dalla nascita del pittore, per mostrarne la complessità e la varietà. Il filo rosso che accomuna modalità pittoriche e temi: la passione per le tecniche ’incorreggibili’ e l’amore per la luce. Ottavio Romano (1934 – 2019), prima architetto poi pittore, ha esposto in tutto il mondo da Singapore, a New York, passando per Roma e Pišek. Approda a Ferrara nel 1985 (dove rimane fino alla morte) facendosi conoscere con la sua particolare interpretazione della tecnica ’batik’ prima e i suoi acquerelli poi. Nel 1995 l’ente ’Civiche Gallerie’ di Ferrara pubblica una monografia, a lui dedicata, in occasione della sua mostra presso l’ex chiesa di San Romano. Nel 1998 l’ente ’Palio di Ferrara’ gli commissiona il ’Palio di San Giorgio in batik su velluto’, vinto all’epoca dalla Contrada di Santo Spirito e che è in esposizione nella mostra al Carbone. In galleria è possibile incontrare la famiglia del pittore che introduce il pubblico nella complessa produzione artistica e spiega i dettagli della affascinante tecnica del ’batik’. Sarà inoltre possibile acquistare il catalogo della mostra e alcune riproduzioni delle opere. La mostra ha il patrocinio del Comune di Ferrara ed è visitabile dal 14 al 29 Dicembre 2024 nella ’Galleria del carbone’, in via del carbone. L’esposizione è aperta da mercoledì a domenica, anche nei festivi, dalle 17 alle 20. Questa sarà l’ultima mostra nella sede storica della galleria prima del trasferimento nella nuova sede in via Vignatagliata 41. Per festeggiare la conclusione di un percorso più che ventennale in via del Carbone, si organizzerà un saluto di chiusura mostra il 28 dicembre.