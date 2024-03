Ferrara, Mantova, Ravenna Un manutentore elettrico per la società Msm

La società S.M.S. S.p.A. di Napoli cerca per la zona di Ferrara principalmente, ma ha appalti anche a Mantova e Ravenna, un manutentore elettrico (ambosessi) con esperienza per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nello specifico per impianti a polvere estinguenti (polveri e gassose), dovrà essere in grado di eseguire prove di funzionamento ed efficienza delle attrezzature, verifica dei circuiti pneumatici e prove di tenuta. Oltre ad impianti di rilevazione incendio e allarme (rilevatori ottici, rilevatori fumo, centraline e sensoristica varia). Dovrà essere in grado di eseguire controlli funzionali e di efficienza delle centrali elettroniche, controlli funzionali dei singoli rilevatori di fumo/fiamma nonché degli impianti di evacuazione ed antiintrusione, porte REI e maniglioni antipanico. Richiesto preferibilmente un diploma tecnico, mentre è indispensabile un attestato antincendio rischio alto, attestazione PES-PAV e attestato preposto. Contratto a tempo determinato.