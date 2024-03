Ferrara, notte di controlli e multe per la polizia locale

Ferrara, 16 marzo 2024 – Nuova notte di controlli per il personale della polizia locale impegnato nell’ambito del quarto turno. Cinque i posti di controllo predisposti nella notte fra venerdì sabato, con 64 veicoli ispezionati che hanno portato all’accertamento di cinque violazioni. Di queste, una per guida in stato di ebbrezza – 543 euro la sanzione pecuniaria, più la patente sospesa da 3 a 6 mesi con decurtazione di 10 punti – e un veicolo sequestrato in quanto non presentava la copertura assicurativa. «Con l’introduzione del quarto turno – specifica il vicesindaco Nicola Lodi – abbiamo voluto dare una sterzata netta in ottica repressiva di quei fenomeni che possono portare, nei casi più gravi, alle stragi notturne». Gli agenti si sono fermati in in via Foro Boario, via Padova e in due diversi punti di via Bologna. A questa attività si aggiunge un controllo effettuato con il Targa System, sempre nei pressi di via Bologna. Multate anche una macchina per l’inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento e due per aver parcheggiato a meno di 5 metri da un’attività.