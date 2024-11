Furgoncino finisce fuoristrada, donna muore tra le lamiere

Ferrara, 10 novembre 2024 – Forse un colpo di sonno o una banale distrazione potrebbero essere all’origine dell’incidente in cui ha perso la vita un’anziana di 85 anni, Angela Maffei, residente a Gavello di Bondeno. È accaduto oggi nel pomeriggio: il furgone dove era a bordo la donna è uscito di strada lungo la via Eridania, all’altezza del civico 1859, poco distante dal bar I Mondiali, a Stienta nel Rodigino. Il mezzo, condotto dal figlio dell’anziana, trasportava quattro persone e, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, è uscito di strada ribaltandosi e finendo nel fossato. Delle quattro persone a bordo il conducente, e due donne, sono usciti con le loro gambe.

Le due donne sono finite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita, il conducente aveva solo alcune ferite leggere alla testa. La quarta persona, invece, è rimasta intrappolata nell’auto: i sanitari del Suem, accorsi subito insieme all’elisoccorso arrivato direttamente da Treviso, hanno provato a rianimarla e intubarla, ma non c’è stato niente da fare. La corsa contro il tempo delle forze dell’ordine e, soprattutto, dei sanitari non ha salvato la vita all’anziana. I traumi, causati dall’uscita di strada del furgone, non le hanno lasciato scampa. I militari della compagnia locale cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo alcuni testimoni che si sono fermati subito dopo l’incidente, l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo del furgone. Il mezzo ha finito la sua corsa ribaltandosi nel fossato a fianco della strada. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul posto i sanitari hanno soccorso immediatamente le tre persone e ferite, concentrandosi soprattutto sul quarto passeggero: un’anziana che stava raggiungendo Gabello di Bondeno.