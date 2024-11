Strade di sangue. Investita da un’auto, ventenne molto grave

Ennesimo grave incidente sulle strade cittadine. Purtroppo anche nella tarda mattinata di ieri, una ragazza di vent’anni è stata investita, riportando gravissime conseguenze. Erano le undici circa quando è scattato l’allarme per un violento scontro in via San Giacomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ferrara, un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della ventenne, di nazionalità marocchina, sono apparse subito gravi. E’ stata stabilizzata sul posto e poi trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, mentre gli agenti hanno iniziato a fare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Anche ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, c’era una donna di 49 anni, che si è immediatamente fermata, appena si è accorta di avere urtato la ragazza, che sarebbe stata sbalzata, per poi ricadere sull’asfalto. La ricostruzione dell’esatta dinamica è ancora all’esame degli agenti della polizia locale che sono giunti sul posto, ma sembrerebbe che la ventenne stesse attraversando sulle strisce pedonali. Le sue condizioni vengono ritenute molto gravi, con prognosi riservata.

I dati. Una strage senza fine che trova il suo apice di solito nei periodi più caldi. Le vittime della strada che siano automobilisti, pedoni, motociclisti o ciclisti, tendono ad aumentare con la bella stagione. Sulle sedici totali registrate in provincia di Ferrara dal primo gennaio scorso e fino a a metà agosto, spiccano le tre donne, due molto anziane, che sono state investite sulle strisce pedonali a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Sui sedici incidenti mortali, cinque sono accaduti in città, gli altri nel resto della provincia tra Portomaggiore, Argenta, Bondeno, Poggio Renatico e l’ultimo appunto a Porto Garibaldi. E salgono sempre più gli incidenti che coinvolgono pedoni o ciclisti. Nelle ultime 24 ore infatti si sono contati un anziano di 86 anni in fin di vita al Maggiore, dopo che la sua bicicletta si era scontrata con una moto, in via Bologna a Cento, e la ragazza di vent’anni che ieri è stata investita a Ferrara.

re.fe.