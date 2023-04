Furto da ‘Borghi Bike’ a Ferrara: sfondano la vetrina col pick-up. Colpo da settantamila euro

Ferrara, 6 aprile 2023 - Hanno ingranato la retro e usato il pick-up come se fosse un ariete sfondando l’ingresso del negozio ‘Borghi Bike’ di via Silvan. Poi, in pochi attimi, si sono diretti verso le biciclette, le hanno caricate sul mezzo e sono scappati nel buio della notte. Dopo pochi minuti è passata la pattuglia di Coopservice, impegnata nel controllo di un’altra attività, e si è accorta della vetrina con cancello letteralmente sfondati. La chiamata ai carabinieri è arrivata di conseguenza. I titolari sono stati svegliati nel cuore nella notte e, dopo un periodo di tranquillità durato qualche anno, hanno dovuto loro malgrado constatare di essere stati di nuovo presi di mira dai soliti ignoti. Oltre all’ingresso completamente distrutto, i ladri, l’altra notte, hanno portato via nove biciclette. Soltanto per sistemare il negozio ci vorranno 40mila euro; mentre il valore delle biciclette rubate supera i 30mila euro.

Fra le due ruote sparite una costosissima E-bike. Il negozio, infatti, è conosciuto perché ha una clientela esigente alla ricerca di biciclette di alta gamma. Dal 2005 sono sei i furti che hanno colpito questa attività. I ladri sanno che il negozio contiene merce di valore e, per questo, hanno preso di mira ‘Borghi Bike’. Era, però, qualche anno che l’attività non riceveva la visita dei malviventi. La conferma arriva da una dei titolari, Marinella Bersanetti: "Ci eravamo quasi dimenticati di cosa volesse dire essere derubati. Sembrava che il fenomeno dei furti fosse ormai un ricordo del passato. E, invece, sono tornati e non hanno colpito soltanto la nostra attività. I furti in città sono ricominciati". E racconta: "Le nostre telecamere hanno filmato tutto: i ladri con un pick-up hanno sfondato l’ingresso. Le registrazioni sono state consegnate per le indagini ai carabinieri". Il problema è che ora l’attività non ha porte: "Non sappiamo come fare perché i danni alla struttura sono ingenti – prosegue Bersanetti –. L’ingresso è divelto e non c’è una chiusura. Stiamo pensando di contattare la vigilanza privata per avere un controllo nella notte".

Le biciclette razziate erano a dir poco costose: "Siamo specializzati in un prodotto di alta qualità – continua Bersanetti –. Abbiamo bici elettriche, da corsa e mountain bike. I ladri hanno portato via alcune delle due ruote più costose". I malviventi potrebbero avere preparato il colpo nei giorni precedenti: "Noi non ci siamo accorti di nulla – aggiunge –. Ripeto: ci eravamo dimenticati di cosa volesse dire essere razziati". Il negozio è coperto dall’assicurazione, ma ci vorrà del tempo per sistemare tutto: "Siamo già al lavoro per ripartire con la nostra attività – conclude Bersanetti –. Ancora una volta ci rimboccheremo le maniche. Ma questa spaccata non ci voleva proprio".