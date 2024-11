Getta hashish nel giardino, scoperto e arrestato

LIDO DEGLI ESTENSI

Nella stessa via in cui pochi giorni fa era stato arrestato un giovane in possesso di un panetto di 50 grammi di hashish, nella serata di giovedì i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato un altro pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un cinquantenne del posto, sorpreso dai militari dell’Arma nei pressi di un bar in compagnia di un amico. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 15 grammi di hashish, lanciandolo in un cortile. Il cinquantenne, però, è stato prontamente fermato dai carabinieri che, nel frattempo, erano riusciti a recuperare anche la droga. Ma l’attività dei militari non si è fermata così. Infatti, si sono recati all’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione che è stato posto sotto sequestro, in quanto ritenuto strumento utilizzato per la pesatura delle dosi di stupefacente da vendere a potenziali clienti. Il cinquantenne, quindi, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nell’udienza che si è tenuta nella mattinata di ieri, l’autorità giudiziaria estense, convalidando l’arresto, ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla caserma "Scantamburlo", sede della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio.