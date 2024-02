Gli agenti in borghese sorprendono il cliente di un pusher e lo segnalano

Con i cani antidroga e con gli agenti in borghese, la polizia locale è in prima linea contro lo spaccio. Continua, infatti, l’attività del copro Terre Estensi con l’obiettivo di reprimere il fenomeno dei pusher sulla mura e il consumo di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è scattato il controllo effettuato lunedì pomeriggio dagli agenti in borghese, nella zona fra via Fortezza e viale IV Novembre. L’operazione ha portato al sequestro di una dose presumibilmente appena venduta e al ritiro della patente per il ’cliente’. Nella fattispecie, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un capannello di persone che stazionavano sul baluardo. Il personale ha dunque notato un individuo avvicinarsi al gruppo per effettuare un acquisto di sostanza verosimilmente stupefacente. L’uomo, a quel punto, è tornato indietro per salire sul proprio veicolo in sosta su viale IV Novembre. Così, gli agenti hanno seguito l’auto fino al ponte di via Ippolito D’Este, dove è stato intimato l’alt al conducente. Alla richiesta di consegnare quanto aveva appena acquistato, l’uomo rispondeva di aver gettato dal finestrino la sostanza, che veniva comunque recuperata su sua indicazione. L’analisi ha accertato che il contenuto era hashish per un peso netto di 0.67 grammi. La sostanza è stata sequestrata. All’uomo è stato contestato l’ acquisto di sostanze stupefacenti e ritirata la patente di guida.