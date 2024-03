Grandi numeri al Comunale: "Cinque anni virtuosi. Ora proiettati nel futuro"

Ieri pomeriggio al Ridotto del Teatro si è tenuta la conferenza aperta alla cittadinanza sul tema Teatro Comunale 2019-2024.

Interventi aperti dall’assessore Marco Gulinelli: "Presentiamo oggi il bilancio quinquennale di un teatro che sta al passo coi tempi, e che anzi è già proiettato nel futuro. Un teatro che si confronta con i migliori teatri d’Italia e del mondo, che produce propri spettacoli e che li esporta in altre realtà italiane, europee e anche internazionali, come avvenuto per le produzioni liriche e per gli spettacoli di danza contemporanea. Un teatro che investe sul futuro, attento alla formazione del suo pubblico, con un occhio di riguardo rivolto ai giovani. Non ultimo, un Teatro che investe su se stesso e sulla città: su 45 lavoratori sono state infatti 11 le stabilizzazioni lavorative in questi 5 anni, 13 i passaggi di livello e 7 le assunzioni di nuove figure professionali. Ringrazio i direttori e i presidenti della Fondazione e di Ferrara Musica, e tutto lo staff del Teatro Comunale di Ferrara per aver ottenuto obiettivi importanti".

"In questi cinque anni abbiamo rilanciato Ferrara Musica – commenta il presidente Francesco Micheli –, offrendo un programma alto di musica d’arte in linea con la grande tradizione del passato, da quando nel 1989 fu creata da Claudio Abbado. Sono stati nostri ospiti i più importanti artisti, le migliori orchestre, ed è stato proposto un forte progetto di sostegno a giovani talenti, sia italiani che stranieri, vincitori dei più rinomati concorsi internazionali. Il brand di Ferrara Musica è tuttora molto ben conosciuto e apprezzato in Italia e ovunque nel mondo musicale internazionale. Il nostro forte obiettivo è sempre quello che venga attribuito alla magica città di Ferrara anche il titolo di Città della Musica".

"Potete comprendere il mio orgoglio, la mia felicità – analizza il presidente della Fondazione Michele Placido – per essere parte delle persone che hanno portato il Teatro Comunale Claudio Abbado a risultati strepitosi. Verrò a Ferrara subito dopo le feste pasquali, perché ci sono degli impegni importanti per il nostro teatro, per consolidare il successo ottenuto in questi anni e andare anche oltre. Sarò sempre uno di voi".

Dando uno sguardo ai numeri, E l’attività del Comunale dal 2019 al 2024 non si è mai fermata. Se nel 2018 si contavano 166 alzate di sipario, nel 2019 sono diventate 184. Il 2020 è stato segnato dalla pandemia, registrandone 75, il 2021 è stato l’anno della ripartenza e ne ha contate 97, ma il 2022 ha superato i livelli pre-pandemici: 214 alzate di sipario, che sono arrivate a 221 nel 2023.

Negli ultimi cinque anni il Comunale si è inoltre aperto ancora di più alla città, facendo di piazze, parchi e monumenti, palcoscenici culturali a cielo aperto, per un totale di 186 eventi e spettacoli complessivi realizzati fuori dalle mura dell’Abbado. Nel 2020 sono stati 14 gli spettacoli in Castello, nel 2021 salgono a 33 con il Comfort Festival e gli eventi al nuovo parco Marco Coletta, cuore del rinnovato e riqualificato quartiere Giardino. Nel 2022, tra gli eventi al parco Marco Coletta, il Parco di Musica, la Notte rosa e l’Alba in Certosa, si contano 57 eventi. Il 2023 è l’anno del maxi concerto di Bruce Springsteen, prima data italiana del tour dopo sette anni, cui si aggiungono i Comfort Festival, Giardino per tutti, Street music, Concerto all’alba, Concerti gospel, Amii Stewart, per un totale di 22 eventi. Ma il 2024 ne totalizza ben 80: il Festival Rabicano del Teatro Nucleo, la Notte Rosa, l’Alba in Certosa, i Concerti al Parco Giordano Bruno, i Concerti al parco Marco Coletta, il Comfort Festival, Sanremo Rock, la Street music e il Concerto all’alba al parco Urbano. In totale sono stati 186 gli eventi straordinari del teatro per la città.