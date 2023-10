Guardia medica Ausl. Un numero verde unico valido in tutta la provincia. Più ore per l’ambulatorio

Un nuovo numero unico per tutta la provincia e più ore di ambulatorio aperto per l’utenza. Sono gli aspetti salienti della riorganizzazione della Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) dell’Ausl di Ferrara, che prenderà il via lunedì 16 ottobre. Attualmente il servizio di Guardia medica è contattabile con 15 numeri di telefono diversi a seconda della sede di riferimento. Dall’avvio della riorganizzazione, sarà attiva una Centrale unica, e componendo il 800087601, numero verde gratuito (mentre gli attuali numeri hanno lo scatto alla risposta) si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione.

Potrà dunque effettuare una consulenza telefonica consigliando eventuale accesso successivo dal proprio medico di famiglia, o invitarlo a recarsi presso un CAU (Centri di assistenza urgenza) o presso l’ambulatorio di Continuità assistenziale aperto più vicino al suo domicilio, o attivare una visita domiciliare sempre a cura di un medico di continuità assistenziale. In caso di necessità il medico di centrale potrà anche attivare il 118 o inviare il paziente in Pronto soccorso.

E’ importante che l’utenza chiami il nuovo numero piuttosto che recarsi direttamente in un ambulatorio: il medico di centrale sarà infatti in grado di valutare il bisogno del paziente e dire se l’acceso ambulatoriale sia appropriato o se al contrario sia migliore un diverso approccio di cura e assistenza. Grazie all’attivazione della Centrale unica e alla conseguente riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi, le ore di presenza dei medici negli ambulatori diventeranno oltre duemila al mese, in modo da rispondere più puntualmente alle esigenze dei pazienti e limitarne le attese. Il progetto - frutto di confronto con le istituzioni, sindacati, coordinatori della continuità assistenziale, referenti dei distretti della Medicina Generale e di un’attenta e lunga analisi dei dati d’attività - avrà comunque una fase sperimentale durante la quale la situazione sarà monitorata ancor più puntualmente, per eventuali revisioni del progetto.

Questo sarà facilitato e reso più efficace anche dal fatto che è prevista la completa informatizzazione dei flussi d’attività che prima erano ovviamente monitorati, ma in cartaceo. Undici ambulatori saranno aperti anche in orario notturno e le sedi provinciali saliranno a 15 nel corso dei prefestivi e festivi. "Con questo riordino facilitiamo l’accesso del servizio al cittadino, garantiamo una migliore omogeneità di risposta, triplichiamo il numero di ore ambulatoriali, ed efficientiamo l’uso dei professionisti medici sempre così difficili da trovare", osserva il direttore sanitario dei Ausl Ferrara dottor Emanuele Ciotti.

"Le Organizzazioni sindacali della medicina generale hanno lavorato con i Referenti di distretto e il Dipartimento di cure primarie in collaborazione con i Coordinatori della continuità assistenziale per questo progetto di riorganizzazione del Servizio di Guardia medica – aggiungono i rappresentanti provinciali di Fimmg e Snami -. Ora si dovrà vagliare il suo funzionamento e apportare le eventuali modifiche necessarie in corso d’opera. Vi è poi ancora molto da lavorare sulla organizzazione dei CAU, ma sia a livello regionale, che locale, il nostro contributo sarà costante".

re. fe.