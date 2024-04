I Die Antwoord in piazza

I Die Antwoord – gruppo musicale alternative hip hop sudafricano di Città del Capo – composto da tre membri, Ninja, Yolandi Visser e Dj Hi-Tek si esibirà sul palco del Ferrara Summer Festival con la prima tappa estiva in Italia sabato 29 giugno. Il gruppo si è formato nel 2008 dall’unione dei cantanti Ninja e Yolandi Visser e del produttore DJ Hi-Tek. Il nome scelto per la formazione significa ‘la risposta’ e la loro musica è conosciuta in tutto il panorama internazionale, infatti nel 2012 la cantante Lady Gaga ha contattato il gruppo per propogli di aprire i concerti del Born this way ball, ma il gruppo ha rifiutato. Hanno registrato video con i nomi più noti: Cara Delevingne, Dita Von Teese, Marilyn Manson, Flea, Jack Black e Atl Twins. Sono conosciuti anche nel mondo cinematografico per il film Humandroid distribuito da Sony Pictures. Con la loro performance tutt’altro che scontata e una produzione musicale incessante come il ritmo che la percuote da cima a fondo faranno vibrare la città.

Gli organizzatori ricordano poi alcune date in calendario per la quinta edizione del Ferrara Summer Festival: venerdì 21 giugno in piazza Trento Trieste il format ‘Deejay Time’ con la prima data del tour estivo; sabato 22 giugno la band francese Air in piazza Trento Trieste; 26 giugno 2024 si esibirà sul palco in piazza Trento Trieste la cantautrice italiana Annalisa; giovedì 27 giugno in piazza Trento Trieste il format più amato d’Italia ‘Voglio Tornare negli anni 90’; martedì 2 luglio 2024 si esibiranno Coez e Frah – il duo ritorna insieme sul palco – che inizieranno il tour estivo da Ferrara. Il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste; il 6 luglio 2024 - in piazza Trento Trieste - ‘Tedua’; il 7 luglio 2024 ‘Calcutta’ in piazza Ariostea, cantautore originario di Latina.