I Salesiani sono in lutto. Si è spento don Boldetti. Dal 2004 a San Benedetto

Monsignor Gian Carlo Perego, in unione con la Comunità Salesiana della parrocchia di San Benedetto a Ferrara e i sacerdoti della Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, annuncia che Don Giuseppe Boldetti, 96 anni, è venuto a mancare. Le esequie saranno celebrate sabato prossimo alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Benedetto. Don Giuseppe Boldetti era nato in provincia di Varese il 3 febbraio 1928. Entrato nei Salesiani durante il periodo della Seconda guerra mondiale, fece la sua prima professione il 16 agosto 1945. Ha studiato teologia a Monteortone (Pd) dove viene ordinato sacerdote il 29 giugno 1956. Dopo aver conseguito la licenza in Teologia a Roma, è stato assistente degli aspiranti salesiani a Chiari e ha svolto varie mansioni in Ispettoria. È stato poi parroco alla parrocchia del Sacro Cuore a Bologna e successivamente inviato a Codigoro per circa 12 anni. Nel 2004 è stato trasferito a San Benedetto. Si è spento come voleva lui, nel suo letto, con la sua comunità.