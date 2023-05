Il barista: "Ancora non sappiamo niente La sera chiudiamo"

Massimiliano Carloni è al lavoro al bar Liuzzo 39, le titolari sono Vanessa Tassoni e Vanessa Aretini. "La sera del 18 chiudiamo, una decisione obbligata", afferma. "A pranzo saremo aperti, anche se arrivare sarà un’impresa". Soprattutto per una delle titolari che abita a Ro. "Abbiamo saputo delle zone solo dai giornali, qui nessuno ci ha detto nulla".

Le aree sono suddivise in rossa (pedonale), arancione (pedonale e veicoli residenti quando compatibile) e gialla (residenti e attività lavorative).

Area Rossa

- via Porta Catena (tra via Bianchi e Bacchelli)

- via Canapa

- via Bacchelli (da via Canapa all’ingresso della piscina comunale)

Zona in cui è inibita la presenza di persone:

- via Orlando Furioso

- mura cittadine e sottomura (tra via Tumiati e la via Gramicia)

Zona in cui è ammessa la circolazione dei soli veicoli autorizzati con pass: via Bacchelli (tra l’ingresso della piscina e via Gramicia)

- Gramicia (civ. 44 ed 106)

- via Pannonius (per gli autorizzati ad accedere a via Gramicia)

- via F.lli Rosselli

Sito internet, Urp

ð 800 532 532.