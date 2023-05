Bruce Springsteen a Ferrara: orari e informazioni utili per il concerto

Ferrara, 12 maggio 2023 – Sale l’attesa per Bruce Springsteen and The E Street Band a Ferrara.

Dopo 7 anni, il cantante statunitense tornerà in Italia. La prima tappa italiana del tour sarà nella città estense, dove giovedì 18 maggio si esibirà per la prima volta.

Al Parco Urbano Giorgio Bassani, gli spettatori potranno godersi quasi tre ore di show sulle note dei suoi brani più celebri, da Dancing In The Dark a Thunder Road Born In The USA e Born To Run. Oltre a ballare e cantare le canzoni, diventate degli inni generazionali, i fan di ‘The Boss’ potranno partecipare a ‘Waiting for Bruce’, una serie di iniziative e attività in suo omaggio.

Il live di Bruce Springsteen and The E Street Band sarà preceduto dagli artisti supporter.

Alle 16.30 si esibirà Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, e alle 17.45 Sam Fender, giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act.

Alle 19 e 30 partirà lo spettacolo con protagonista il rocker più famoso d’America insieme a The E Street Band composta da Roy Bittan al piano e sintetizzatori, Nils Lofgren, Stevie Van Zandt e Patti Scialfa alla chitarra e voce, Garry Tallent al basso, Max Weinberg alla batteria, Soozie Tyrell al violino, Jake Clemons al sassofono e Charlie Giordano alle tastiere.

Biglietti

I biglietti per i concerti italiani - tutti a posto unico in piedi - sono esauriti in prevendita. Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita.

Orari e informazioni utili

Si accederà al concerto da due ingressi situati in via della Canapa, dove ci sarà un primo controllo visivo del biglietto. A partire dalle 8, ad un secondo varco, ci saranno ulteriori controlli (biglietto nominale e documento d’identità, controllo di sicurezza delle borse e zaini) per poter accedere all’Area Comfort, una sorta di “hall di attesa” con food truck, zona relax, area family con giochi per i più piccoli, e merchandising.

Una volta entrati in quest’area non si potrà più uscire dal Parco. Alle 14 ci sarà l’apertura dell’Area Concerto vera e propria, suddivisa in Pit (A, B, C, D1/D2). Ogni area Pit avrà i suoi servizi igienici e punti ristoro. Per acquistare cibo e bevande si dovranno cambiare i contanti con i token, valore di ogni token 2€, in apposite casse situate sia all’interno dell’Area Concerto sia nell’Area Comfort. Per maggiori info e dettagli e sulla viabilità: clicca qui

Orari e spostamenti degli autobus

Dove parcheggiare

Per chi arriva da fuori città è stato organizzato il Ferrara Springsteen Village al parco Marco Coletta, la prima area di accoglienza; per il parcheggio ci si può prenotare sulla piattaforma Park for fun. Si stimano complessivamente 11mila nuovi posti auto integrativi rispetto ai parcheggi comunali.

È stato anche predisposto un servizio navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche verso la prossimità del Parco Urbano Giorgio Bassani.

La mappa del concerto Di Springsteen a Ferrara

Una App dedicata

Per vivere questo grande evento nel miglior modo possibile, gli organizzatori hanno creato una App gratuita dedicata, ‘Barley Arts X Bruce’, dove sono inserite le informazioni e ogni dettaglio sulle modalità di svolgimento dei live di Bruce, divisi per città. La App, disponibile sia in italiano che in inglese, è scaricabile su App Store e Play Store, e da 12 store internazionali (in Francia, Germania, UK, USA, Cina, Tailandia, tra gli altri paesi) nella lingua della nazione.