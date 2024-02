Carnevale di Cento 2024, folla per i Gemelli Diversi. Bonaccini: “Fermate le guerre”

Cento (Ferrara), 4 febbraio 2024 – Grande successo anche per la seconda giornata del Cento Carnevale d’Europa che, oltre ai grandi carri in parata, ha visto protagonisti i Gemelli DiVersi. Con i loro successi il duo ha fatto cantare tutta la piazza, infiammando il clima. Da ‘Mary’ a ‘Dammi solo un minuto’ perché “ci ha cambiato la vita e vogliamo cantarla tutti insieme”, ma anche ‘Voglio tornare negli anni 2000’ uscita a dicembre, i Gemelli DiVersi hanno conquistato la piazza.

Il governatore Stefano Bonaccini sul palco del Carnevale di Cento 2024

"Ciao Cento! Che bello essere tornati qui dopo il 2006 e vedervi cantare con noi - hanno detto - ora andiamo a Sanremo con mister Rain nella serata delle cover: votateci! A voi, a Cento, all'organizzazione del carnevale, un'unica parola: grazie!!!". Ospite di giornata il presidente della Regione Stefano Bonaccini applaudito da piazza Guercino. "La Regione starà sempre vicino a questo carnevale che è fantastico e che fa bene all'economia di tutto il territorio - ha detto - un grazie a Ivano e Riccardo Manservisi senza i quali il carnevale non sarebbe così, e anche alla fondazione teatro e al sindaco. Da qui, anche il mio augurio di pace perché se tutti guardassimo il mondo con gli occhi dei bambini non ci sarebbero più guerre". E ha proseguito: "La famiglia Manservisi da tanti anni gestisce questo carnevale che è davvero uno dei più belli nel mondo - dice - il carnevale è un patrimonio storico e culturale e come Regione abbiamo voluto stargli ancora più vicino e a questa comunità che ha anche il Guercino. Il palco del carnevale? Bellissimo e con grandi messaggi dati dai carri”.

Altro bel colpo di Ivano e Riccardo Manservisi in questa seconda domenica di sfilata di un carnevale che regalerà grande spettacolo fino al gran finale del 25 febbraio. Dopo aver ammirato le Topolino, il via della sfilata è stato affidato al gruppo a piedi Figli delle Stelle che hanno fatto rivivere le atmosfere degli anni ’70. Poi, ecco arrivare l’imponenza dei carri che hanno lasciato tutti a bocca aperta con le coreografie, i movimenti, i messaggi che hanno voluto dare al pubblico e infine l’esplosione di energia con i tanti gadget e regali lanciati dalle torrette verso le mani alzate del pubblico. I primi a sfilare sono stati i Fatasti100 con ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’: abbattono i muri, si libera il leone e con lui, la voce di Nelson Mandela con alle spalle una donna africana che culla un bambino bianco. Poi i Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’: un enorme uomo che corre cercando di scappare dalle paure, braccato dal drago che però verrà sconfitto. Ecco il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’: guardano il firmamento come il Pierrot, cercano la loro buona stella e raccontando così anche la loro storia, riportando, su una piattaforma mobile, la musica live sul carro. I Mazalora con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ trasformano il carro sotto gli occhi del pubblico, spiegando come nella vita ci si possa sentire un naufrago in balia del mare ma che, con la resilienza, si possa indossare le ali, diventare un aviatore e spiccare il volo. Infine i Toponi con ‘Siamo come Hikikomori’: un enorme mondo asiatico che racconta di come le pressioni sociali possano portare a nascondersi ma anche, come si possa uscirne, rappresentato dalla danza del giovane giapponese che si nasconde coi ventagli.

E’ alla fine di questo primo passaggio dei carri, che la piazza è nuovamente esplosa al salire sul palco dei Gemelli DiVersi, un gruppo che era già stato al Cento Carnevale d’Europa negli anni 2000 e che è tornato con grinta ed entusiasmo.

Ancora un volta a guidare la domenica sono stati Patty Po e Alessandro Ramin, il padrone di casa Ivano Manservisi nell’immancabile mantello rosso che si è diviso tra piazza e il palco alla Rocca, e il figlio Riccardo Manservisi a dirigere il tutto insieme al grande staff della Manservisi Eventi. Poi, il calore carioca delle brasiliane del gruppo Ipanema che hanno scaldato il clima ricordando il gemellaggio con il carnevale di Rio e, attorno al palco anche l’ammiccante Tasi, la maschera di Cento. Un'altra fantastica domenica che lancia le prossime tre: l’11, il 18 che è anche la giornata Kinder con il gioco della pentolaccia e il 25 che vedrà decretare il carro vincitore del carnevale e lo spettacolo piromusicale.