Cento Carnevale d’Europa, il trionfo de i Ragazzi del Guercino. Ecco i vincitori e la classifica

Cento (Ferrara), 25 febbraio 2024 – A vincere l’edizione 2024 del Cento Carnevale d’Europa è stato l’urlo dei Ragazzi del Guercino che, invece di scappare dalle paure del mondo, hanno cercato invece di affrontare il drago, simbolo delle paure, esortando il pubblico a "Non fuggire, ma affrontarlo”. Una vittoria con 1980 punti davanti a due associazioni ad ex equo. Al secondo posto infatti, con 1830 punti, i Fantasti100 e i Toponi.

I Fantasti100 hanno scelto di urlare al mondo, tramite il carnevale, la loro voglia di uguaglianza e di libertà e ‘Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’ ha dato un grande messaggio di inclusività, con un leone che ha saputo dare la zampata giusta seminando nei cuori di tutti, il germe dell’uguaglianza.

Hanno scelto il tema della resilienza e i Toponi, con ‘Siamo come Hikikomori’, oltre a far conoscere a tutti questa sindrome, hanno cercato di lanciare il messaggio importante di combattere la tendenza a chiamarsi fuori per saper convivere con le responsabilità.

Al quarto posto con 1680 punti, i Mazalora che però sono riusciti a portare in piazza la trasformazione, non solo del carro, ma anche dell’uomo che riesce a prendere il volo solo se persevera e non si lascia spaventare.

Sono arrivati ultimi con 1080 punti, ma il Risveglio ha fatto brillare la sua stella, aggiungendo la 40esima nel libro di carri realizzati e con il pregio non solo di vedere tornare lo storico Dj Dely B, ma anche di aver riportato la musica live sui carri, unendo la modernità di oggi a un’usanza che c’era quando le foto erano ancora in bianco e nero.

Il premio per la migliore coreografia e costumi l’hanno conquistato i Ragazzi del Guercino e per il minor gettito i Mazalora. Premio Radio bruno ai Fantasti100 e Coppa di riconoscimento per il gruppo a piedi I Figli delle Stelle.

Una classifica letta come da tradizione dal patron Ivano Manservisi, che è a capo del Cento Carnevale da oltre 30 anni ed è affiancato anche dal figlio Riccardo, che chiude alla grande quest’edizione da grandi numeri e da record. A vincere però è stato anche il bellissimo spettacolo realizzato dalle cinque associazioni carnevalesche, che hanno portato in piazza temi importanti, la maestria dell’arte della cartapesta centese, l’allegria delle coreografie, i regali dalle torrette sul pubblico. In poche parole, tutti hanno mostrato cos’è il Cento Carnevale d’Europa, capace di richiamare a Cento decine di migliaia di persone da tutta Europa.

Un’ultima domenica che ha visto il ritmo scandito dai presentatori Patty Po e Alessandro Ramin, la bellezza delle ballerine brasiliane, l’energia anni ’70 del gruppo a piedi Figli Delle Stelle, il rombo dei motori dell’Alfa Romeo Club di Cento e le Ducati di Modena, e la chiusura di questa grande e bellissima edizione con il sagace testamento della maschera di Tasi e i suoi lasciti, tra bontà e un pizzico di cattiveria, a politici e personaggi locali. Infine, il superbo ed emozionante spettacolo piromusicale alla Rocca. L’appuntamento è ora per il goliardico funerale organizzato dall’associazione vincitrice alle altre quattro e al carnevale 2025, dal 16 febbraio al 16 marzo.