Il collezionista di lauree. Obes non si ferma più. Sei ’corone’ a 80 anni

A quasi 80 anni arriva la sesta laurea per Obes Zappaterra. Una storia di grande passione per lo studio. Il ferrarese Obes Zappaterra, 78 anni, nei giorni scorsi ha conseguito all’Università di Ferrara la laurea triennale in ‘tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta’, con un bel 110 e lode. Una tesi che si è incentrata su una nuova cultura di una ‘mela con la polpa rossa’, brevettata da un’azienda di San Nicolò di Argenta. Sono sei, quindi, le lauree di Obes Zappaterra, la primissima all’età di 23 anni nel 1968 in economia e commercio all’Università di Bologna, poi iniziò la carriera come funzionario in banca del gruppo Intesa San Paolo, fino alla pensione nel 2003. Da qui la ‘scelta’ di riprendere a studiare. Obes Zappaterra è sposato con Daniela Tonio, insegnante di matematica in pensione, ha due figlie Giulia e Ilaria, oltre essere nonno, con due nipoti di 14 e 4 anni "Sono la gioia della famiglia" dice il 78enne laureato. Nel suo racconto Obes spiega così la sua voglia di laurearsi così tante vole: "Mi è sempre piaciuto lo studio e volevo soddisfare le mie passioni per diversi ambiti e materie. Da qui mi sono messo sui libri e cominciato a dare esami e conseguire lauree". Una cronologia davvero incredibile di lauree all’Università di Ferrara, dove ormai è molto conosciuto. Nel 2009 si è laureato in Farmacia, nel 2012 in Biologia, nel 2016 in Geologia e nel 2022 quella magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia. "La sesta laurea l’abbiamo festeggiata-prosegue un sorridente Obes Zappaterra-con i vecchi amici ‘goliardi’, andando in bar e fare un brindisi. È sempre bello essere in contatto con loro, anche se abbiamo, purtroppo, perso qualcuno. Uno spirito goliardico che è contraddistinto dal ‘salto della catena del Po’. Quando sono andato in pensione, ho dedicato tutto il mio tempo a studiare e poi a fare il nonno, che sicuramente mi da molta gioia".

Mario Tosatti