Il Comune in difesa dei volatili fratino e fraticello: "Deve essere comunicata la presenza di nidi"

Anche quest’anno, a tutela dell’avifauna nidificante sulla costa comacchiese, l’Amministrazione comunale ha predisposto specifiche misure da adottare lungo la costa e le spiagge nel periodo primaverile-estivo, dalla foce del Po di Volano ed il Lido Spina. Tramite le indicazioni, riportate nell’Avviso pubblico presente sull’Albo pretorio, si punta in modo particolare alla salvaguardia di fratino e fraticello.

Ai titolari di concessioni demaniali marittime, stabilimenti balneari e/o operatori balneari è richiesta la verifica, il monitoraggio e la comunicazione al Comune o agli altri enti competenti dell’eventuale presenza di nidi e/o coppie di uccelli nidificanti nell’area in concessione prima di intraprendere qualsiasi attività di pulizia e sistemazione della spiaggia, per l’eventuale adozione delle opportune misure di salvaguardia dell’avifauna.

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara - Regione Emilia-Romagna, Clara spa, Coop. Brodolini e ogni altro soggetto titolato ad effettuare interventi di ripascimento, pulizia, sistemazione dell’arenile e/o attività correlate, dovranno programmare gli interventi in funzione di condizioni idonee volte a preservare la presenza di nidi già attivi o in procinto di esserlo, accedendo alla spiaggia esclusivamente da accessi collaudati; ad ogni passaggio del mezzo, dovrà essere richiusa la sbarra dello stradello di accesso alla spiaggia per impedire il transito ai non autorizzati.