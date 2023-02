Il Manzoni di Rondoni e Arslan Fantasie sui ‘Promessi sposi’

La scrittrice e saggista Antonia Arslan (foto) e il poeta e scrittore Davide Rondoni saranno protagonisti, domani alle 18 nella sede Unife di via Adelardi (Aula 1), di un incontro dedicato al capolavoro di Alessandro Manzoni. Il titolo dell’evento, promosso dalla Fondazione Enrico Zanotti, è ‘Che cosa c’è di allegro in questo maledetto paese?’, un viaggio di fantasie nuove tra i personaggi de I promessi Sposi. L’incontro vuole essere un contributo in preparazione al concorso ‘Che cosa c’é di allegro in questo maledetto paese?’, proposto in occasione dei 150 anni dalla morte di Manzoni. Oltre 70 scuole di ogni ordine e grado hanno aderito da tutta Italia. Sarà il primo evento del Festival della Fantasia 2023 che si svolgerà nei giorni 11-12-13 maggio in Castello. La prospettiva che si vuole aprire con questo incontro e attraverso il concorso è la scoperta di cosa ci sia di allegro nel guardare quella realtà di tutti i giorni che spesso liquidiamo con l’espressione "in questo maledetto paese".