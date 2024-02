Il nuovo centro civico. Asd Ravalle, casa nuova: "Finanziato con il Pnrr. Ascoltiamo le frazioni"

Taglio del nastro per l’ex Centro civico di Ravalle, che ora sarà sede della Polisportiva. L’immobile, costruito negli anni del dopoguerra, è completamente rinnovato grazie agli interventi finanziati dal Pnrr per un totale di 140mila euro. Il piano terra sarà la nuova sede dell’Asd Ravalle, a cui ieri sono state consegnate ufficialmente le chiavi dell’immobile. Gli spazi saranno dedicati a ospitare gli uffici e a supporto dell’attività della polisportiva. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alan Fabbri, il vice Nicola Lodi, il presidente della polisportiva Gianmarco Vaccari con il direttore sportivo e mister degli amatori Igino Pini. "Si tratta del primo edificio ultimato e finanziato interamente con fondi Pnrr – così il sindaco –, oggi restituito alla comunità di Ravalle. Il Comune è riuscito a intercettare oltre 100 milioni di fondi del Piano, di cui 20 destinati proprio alle frazioni, dove stiamo recuperando molti edifici storici ed ex scuole, offrendo un servizio e un presidio importante per le comunità. Come nel caso di Ravalle, dove oggi si festeggia l’ascolto delle esigenze di questa frazione". Durante l’inaugurazione, alla polisportiva è stato consegnato un assegno di 100mila euro per permettere all’associazione il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’adiacente campo sportivo. "Oggi – ha aggiunto il vicesindaco – restituiamo alla cittadinanza un pezzo di storia della frazione di Ravalle. L’idea di riqualificare il centro, così come l’ex scuola che presto sarà pronta, nasce dalle esigenze manifestate dai cittadini durante il nostro tour sul territorio del forese". "Siamo particolarmente contenti per questo ulteriore passo in avanti – ha spiegato il presidente Vaccari –. L’ex centro rappresenta una nuova casa per noi e ci dà la possibilità di avere un deposito per i nostri materiali, un ufficio e una sala riunioni. Con questa nuova sede speriamo di creare un gruppo ancora più numeroso, che già a oggi conta oltre 60 associati provenienti anche da fuori la frazione". L’intervento, ha chiuso il responsabile comunale della manutenzione Gian Piero Marzola, è iniziato a metà ottobre 2023 e ha riguardato principalmente la manutenzione straordinaria della copertura, con messa in sicurezza dell’edificio.