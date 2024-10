"Immobili degradati e pericolosi. Il sindaco ha una mappa precisa?"

PORTOMAGGIORE

Edifici abbandonati a Portomaggiore e a Gambulaga, lo segnalano i consiglieri comunali Alex Baricordi, Elisa Cavedagna e Massimo Contarini, i primi due referenti di Centro Destro Civica il terzo segretario portuense della Lega, ed è la prima volta che sigla un intervento al di fuori del gruppo "Uniti per Portomaggiore". "Poche settimane fa il sindaco Dario Bernardi è apparso sui social elogiando, giustamente, i bellissimi dipinti che alcune concittadine di Gambulaga (foto) hanno fatto su un immobile degradato, ridando così un po’ di colore ad una frazione ed al suo centro – spiegano i tre consiglieri comunali di opposizione - Bernardi parla di ’casa privata abbandonata con un muro un po’ scrostato’ e si ritrae nella foto sorridente con una delle autrici di coloratissimi fiori e palloncini. Se l’inquadratura della foto fosse stata un po’ più ampia, sarebbero state immortalate anche le transenne che da anni sostano davanti al fabbricato. Transenne che stanno a indicare un pericolo e mentre si cerca di coprire la bruttura che sta in centro del paese con palloncini colorati, ci chiediamo quando è stata l’ultima ricognizione tecnica di stabilità statica dell’immobile, visibilmente peggiorato negli anni". Non solo, insistono, "se Bernardi in qualità di tutore della sicurezza pubblica e la sua amministrazione abbiano una panoramica aggiornata di recente di tutti gli immobili messi nelle stesse condizioni, ovvero pericolosi e fatiscenti".