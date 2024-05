In duecento alla camminata della pace

In duecento per la camminata e corsa di solidarietà ricordando l’importante valore della Pace. L’appuntamento si è tenuto ieri mattina ed è giunto alla terza edizione, a seguito del buon riscontro di partecipazione delle prime due edizioni. Si è trattato della ‘Camminata per la Pace’, evento ludico, culturale e solidale organizzato dalla Polisportiva Doro in collaborazione con il gruppo Emergency Ferrara. Una camminata non competitiva che ha visto duecento partecipanti, alcuni in compagnia e altri assieme al proprio amico a 4 zampe, tutti con lo scopo di unire attività fisica e solidarietà attraverso la richiesta di pace e di diritti umani nel mondo. Questa terza edizione ha visto come punto di ritrovo l’area esterna del centro ricreativo ‘Il Parco’ in via Canapa.

Qui i partecipanti hanno provveduto alle iscrizioni, a seguire la partenza della camminata, che si è snodata lungo un percorso sulle orme di Biagio Rossetti tra le vie ed i palazzi della caratteristica Addizione Erculea. La quota di iscrizione, al netto delle spese, raccolta sarà devoluta a Emergency Ong Onlus, a sostegno dei diversi progetti sanitari attivi nel mondo. Ai primi duecento partecipanti è stata consegna la maglia della manifestazione, premiati anche i primi tre gruppi più numerosi ed al termine sono stati estratti ulteriori premi. Soddisfazione da parte degli organizzatori: "E’ stata una stupenda giornata di sole e solidarietà, una camminata non competitiva ma amatoriale, per portare un messaggio di pace in città tutti insieme con le nostre magliette bianche e rosse per le strade della città, 5500 metri che si sono sviluppati all’interno dell’addizione erculea. Abbiamo camminato scoprendo piccole curiosità della città e grazie alla presenza di Don Ercolano, originario del sud Sudan, ha raccontato un po’ della sua storia personale. Un momento di pace e gioia, tutto il ricavato al netto delle spese sarà devoluto per i progetti di Emergency".

