Incendio in una casa, evacuate nove famiglie

Bondeno (Ferrara), 16 dicembre 2024 – Un incendio è divampato ieri poco prima delle 15, nella cucina di uno degli appartamenti del secondo piano di una palazzina di edilizia residenziale pubblica in via Torricelli a Bondeno. Fortunatamente non ci sono stati intossicati e i danni sono stati contenuti.

La scintilla, per cause ancora di accertamento, è scoccata probabilmente dal piano cottura, dove una ragazzina molto giovane stava cucinando. I genitori erano al lavoro. Sul posto è arrivato il fratello. Tanto spavento per la giovane. Dai fornelli con la pentola sul fuoco, le fiamme hanno avvolto la casa propagandosi rapidamente. La ragazzina ha fatto in tempo ad uscire dall’abitazione.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco da parte di uno dei vicini di casa, allarmato dal fumo e dall’odore acre e intenso di bruciato che si propagava nell’androne del palazzo e all’esterno, dal balcone dell’appartamento. Sul posto sono arrivati in forze, con le autobotti e l’autoscala operando incessantemente per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno e subito dopo i pompieri della centrale di Ferrara giunti a dare man forte in una situazione che li ha visti impegnati a lungo.

Domato il fuoco, che avvolgeva le stanze, restava infatti da smassare le ceneri e tutto il materiale ardente per impedire che anche solo la minima scintilla potesse riattivare l’incendio. Le fiamme sono state spente prontamente permettendo di contenere i danni alla sola abitazione interessata.

Nove famiglie, tra cui un giovane disabile che è stato accompagnato in un luogo caldo dalla madre e da un’auto di volontari, sono state evacuate dallo stabile di via Torricelli durante le operazioni dei vigili del fuoco, fino alla completa messa in sicurezza dell’area. Ore al freddo in attesa di poter rientrare. Sul posto sono arrivati i carabinieri.