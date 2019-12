Molinella, (Bologna), 14 dicembre 2019 – Una donna di 75 anni è morta questa mattina poco dopo le 8 in un incidente avvenuto nella frazione di Spinazzino, a Ferrara. La donna era uscita di casa presto dalla sua abitazione a San Pietro Capodifiume, una frazione di Molinella nel Bolognese, per andare a casa della nipote, che viva a San Bartolomeo. Quando la nipote non ha visto arrivare la nonna si è preoccupata e ha chiamato il padre, per avere notizie.

L'uomo ha ripercorso la strada da Molinella verso San Bartolomeo per cercare la madre e ha incontrato un squadra dei vigili del fuoco impegnati a recuperare una Panda dal canale che fiancheggia la strada. L'uomo ha subito capito che si trattava della macchina della madre, che ha perso la vita nell'incidente.

Le forze dell'ordine si occuperanno ora di capire come si avvenuta la dinamica dello schianto e se ci siano altri mezzi coinvolti: a quell'ora la strada era ricoperta da uno strato di ghiaccio che potrebbe essere la causa del tragico schianto. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, vedendo l'auto immersa nelle gelide acque. Per soccorrere la donna, si sono precipitati anche i sanitari del 118, assieme a un medico. Ma non c'era, purtroppo, più nulla da fare.