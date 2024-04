"Incontri con gli autori. Il Festival scova i talenti"

Il Premio di Letteratura per Ragazzi è giunto alla sua 45a edizione e ieri la fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha presentato anche il Festival, cioè le iniziative a corollario con una serie di eventi che coinvolgono la città e occasione unica per avvicinare gli studenti alla lettura, facendogli anche incontrare gli autori. Annunciato anche il vincitore del premio legato alle illustrazioni. "C’è tanto lavoro e passione dietro questa iniziativa che vuole avvicinare le giovani generazioni alla lettura per farle diventare lettore per tutta la vita - dice la presidente Raffaella Cavicchi – la giuria tecnica èè affiancata da quella degli studenti di tutta Italia e questo ci permette di distribuire libri nelle scuole, ed essere anche un sostegno soprattutto per le piccole case editrici. Ma è importante soprattutto perché arriviamo anche nelle scuole in zona d’Italia più isolate, che partecipando alle edizioni, hanno avuto la possibilità di crearsi una biblioteca". Fondazione che investe importanti risorse economiche per la crescita, la cultura e la lettura dei ragazzi. "Quest’anno il Premio ha raggiunto il traguardo straordinario di 14000 studenti italiani ma anche di Berlino, Parigi e l’Istria che ci segue da 30 anni – snocciola Elena Melloni – la soglia di chiusura era 12000 ma abbiamo voluto aggiungere questi 2000 ragazzi in più. Significa che abbiamo raggiunto 720 classi che hanno selezionato le due terne finaliste tra i 169 titoli in concorso decretando il vincitore che sarà svelato il 4 maggio alle 11 in salone Credem. Di pregio è anche la collaborazione tra Tarari Tararera e l’Istituto superiore Taddia con gli studenti che ci aiutano nei giorni del Festival". La dirigente dell’Ipsia Elena Accorsi ha dunque parlato di ‘bella opportunità per il rapporto stretto con il territorio che è valore aggiunto" mentre la coordinatrice e dirigente dell’IC Guercino Anna Tassinari ha sottolineato che ‘in questo modo le scuole hanno la grande opportunità di creare o aumentare la biblioteca scolastica, soprattutto ora che si sta andando verso il recupero del libro cartaceo" ma anche vedendo nel Festival ‘esperienza fondamentale il confrontarsi dei ragazzi con gli autori’. La Presidente Cavicchi ha dunque annunciato il vincitore del 20o Concorso Miglior Narrativa Illustrata, scelto da Lorenzo Mattotti nella figura di un grande personaggio come Franco Matticchio per il libro ‘Bambini nascosti’ mentre la miglior copertina, premio aggiunto da Mattotti di Marco Somà per ‘Respiro’. Le tavole dei selezionati, verranno esposte dal 2 al 30 maggio in Fondazione". "Parlando del Festival invece, si va dal 19 aprile al 4 maggio con Enne Koens, la neuroscienziata Daniela Lucangeli, lo scrittore Luigi Dal Cin – snocciola la Melloni – Federico Appel e Terea Scala, il creare un libro con Serena Zampolli, letture in piazza, gli incontro con gli autori, il laboratorio teatrale, la proiezione film ‘La famosa invasione degli orsi di Mattotti e, l’iniziativa dei commercianti ‘Caccia alle parole’. "Eventi a livello nazionale - ha detto il sindaco Edoardo Accorsi - portare la cultura e la letteratura ai ragazzi, è cosa di grande valore soprattutto in questo momento storico".

Laura Guerra