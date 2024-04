La forza dell’impresa: "Una passione da 20 anni". L’aroma di un traguardo

Una passione per il lavoro immutata da oltre vent’anni. Era il 2003 quando iniziava la sua avventura nel mondo dei pubblici esercizi il Green Caffè a Ferrara (in via Modena 183/B) che festeggerà il 20 aprile a partire dalle 17 il traguardo. Dietro il bancone chi ci ha creduto fin dall’inizio, Andrea Delaiti ed Eleonora Rivani, uniti nel lavoro e nella vita. Sono loro a raccontare questi anni impegnativi e ricchi di soddisfazioni.

"La nostra è un passione che trae i suoi primi passi in una tradizione famigliare perché la mia famiglia – ricorda Andrea – gestiva un bar. Una dimestichezza che è consolidata da “tanto, anzi tantissimo entusiasmo per il nostro lavoro, legato al contatto quotidiano con le persone. Un lavoro - sottolineano Eleonora ed Andrea tra un caffè e l’altro, oppure mentre preparano con occhio professionale e mano certa gli aperitivi per il “rito” pomeridiano - che ha visto metterci tanta forza di volontà ed altrettanti sacrifici. Questo ci ha permesso di superare i momenti negativi, ad esempio durante la pandemia. Periodi complessi superati anche grazie all’esistenza di una piccola ma curata distesa che ha fatto da vitale valvola di sfogo” sottolineano Andrea ed Eleonora. La ricetta di questi oltre vent’anni di attività sta dunque nella passione e nella competenza ? “Sì ma non solo, bisogna anche creare un rapporto di affidabilità, fiducia e stima reciproche con la filiera dei fornitori, il tutto “condito” da cortesia e disponibilità”. Una passione sostenuta dall’attento supporto di Ascom Confcommercio alla quale Eleonora ed Andrea si sono affidati fin dall’inizio della loro impresa. “Vogliamo inoltre sottolineare il valore delle attività di vicinato come la nostra e non solo che tengono botta da tanti anni nonostante una situazione certamente complessa “ sottolineano ad una voce Eleonora ed Andrea nell’annunciare il traguardo dei vent’anni. Un’occasione quella dell’evento per poter ammirare le centinaia di scatti e cartoline d’annata sulla città e sul forese che ci riportano indietro di decenni e costituiscono il passatempo per Andrea.