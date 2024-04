La guida per i cittadini. Servizi pubblici facilitati: "Un mezzo per dare risposte immediate"

Formalmente è una brochure cartacea, con una parte digitale da cui si accede tramite un qrcode. Nei fatti è l’esito della ‘rivoluzione gentile’ che l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti ha portato avanti nei diversi servizi che afferiscono al suo elettorato mediante i sette sportelli del Comune. Sulla brochure, che sarà distribuita tra medici di medicina generale, infermieri di Comunità, Sportello portierato sociale di Barco, centri Ancescao, pediatri, uffici postali, all’Asp e in Acer, sono riportate le informazioni utili, i servizi e le modalità di accesso, gli orari e i contatti di riferimento per i diversi sportelli. Una ramificazione che ha portato, negli anni, diversi frutti positivi. E, a certificare questo successo, non i numeri. Dal 21 maggio 2021 al 31 marzo di quest’anno, il personale che opera all’interno della Rete ha potuto dare supporto – a vari livelli – a ben 35mila istanze.

Lo sportello sociale unico integrato ha registrato, nel 2021, oltre duemila e seicento accessi, l’anno successivo, 4.035 accessi, nel 2023 gli accessi sono stati 3.833 mentre quest’anno sono stati 1.003. Anche lo sportello sociale casa, insediato per precisa volontà dell’amministrazione in accordo con la direzione generale delle aziende sanitarie alla Cittadella San Rocco nell’agosto 2021, ha registrato numeri piuttosto importanti. Nel 2022, ad esempio, sono state 6.223 le pratiche evase tra appuntamenti in presenza e consulenze telefoniche. Buoni risultati anche per lo sportello sociale della non autosufficienza. Aperto dallo scorso anno, nel 2023 sono stati 2.500 gli accessi, mentre quest’anno al momento, gli accessi sono 727, il numero di richieste è 433 mentre le prestazioni usufruite sono poco meno di trecento. La vera novità, tuttavia, è rappresentata dallo sportello centrale anagrafe inaugurato pochi giorni fa dall’amministrazione.

Da gennaio 2024 il servizio è stato potenziato attraverso il raddoppio delle postazioni ministeriali in cui si può ottenere la Carta d’identità elettronica – passate da 3 a 6 – e l’istituzione di un punto unico certificazione con un operatore dedicato che fa da raccordo fra l’utente e l’ufficio di stato Civile, in modo da snellire i tempi per ottenere le certificazioni. Nel primo trimestre del 2024 sono state rilasciate 5.270 Cie (lo scorso anno, sono state 4500). Quasi 8.500 i certificati rilasciati sempre nel primo trimestre dell’anno in corso. "La scelta di realizzare questa guida – così Coletti – è coerente con la volontà di dare sempre più risposte ai cittadini. Da maggio 2021, ovvero da quando la ‘Rete degli Sportelli’ ha iniziato a configurarsi grazie all’apertura dello Sportello Sociale Unico Integrato in corso Giovecca 203, sono state gestite dai vari uffici 35mila richieste. Sono state fornite risposte trasversali e competenti in ambito sociale, sanitario, su temi delicati come la disabilità, l’assistenza ai cittadini nella compilazione delle domande per l’ottenimento di una casa popolare e nel mantenimento dei requisiti degli alloggi stessi. Tutto ciò grazie a sportelli che per scelta sono stati messi nella condizione di dialogare fra loro, che oggi vogliamo rafforzare anche dal punto di vista comunicativo, per farli conoscere ancora di più".

