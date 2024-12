La nuova caserma dei vigili del fuoco è realtà

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Del Gallo, ha tagliato ieri pomeriggio il nastro inaugurale dei rinnovati locali della caserma di Portomaggiore assieme al sindaco Dario Bernardi. L’inaugurazione è avvenuta in occasione della giornata di Santa Barbara, patrona del corpo dei vigili del fuoco. E’ stata una festa molto partecipata, con le autorità pubbliche e del mondo del volontariato, gran parte della giunta e amministratori del territorio di competenza del distaccamento portuense, che oltre a Portomaggiore comprende i Comuni di Argenta, Voghiera, Masi Torello e Ostellato. Sono stati investiti 1,1 milioni di euro per migliorare la sicurezza e la funzionalità. "Siamo intervenuti con un miglioramento sismico – ha sottolineato il direttore dei lavori, l’ingegner Claudio Sillato, accompagnato dall’ingegner Tommaso Pavani – in più opere di manutenzione ordinaria, che comprendono la sistemazione del coperto e l’efficientamento energetico. E’ stata demolita la vecchia rimessa, con nuovi portoni e rifatto il piazzale". "E’ stato un lavoro lungo – ha evidenziato il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi - uno sforzo organizzativo degli uffici, cominciato durante il Covid, sapendo l’importanza del distaccamento a Portomaggiore, un valore aggiunto per il territorio. Ora i vigili hanno una struttura più sicura e funzionale".

"E’ stato realizzato un intervento importante, che ci permette di migliorare il servizio per le comunità", è stato il commento del comandante provinciale Del Gallo, che ha approfittato dell’occasione per presentare il nuovo capo distaccamento, Marco Straforini, subentrato ad Andrea Chersoni. Prima del taglio del nastro c’è stata una suggestiva dimostrazione di due pompieri che si sono calati dalla cima della torre di esercitazione srotolando il tricolore. Successivamente tutto il corteo ha visitato la caserma riqualificata e ha partecipato a un ricco buffet offerto dai vigili del fuoco del distaccamento.

Particolarmente orgogliosa della caserma riqualificata è stato il consigliere regionale Marcella Zappaterra, ex vice sindaco di Portomaggiore. "E’ stato un momento importante di riqualificazione e messa in sicurezza del distaccamento, per il quale va fatto un plauso al Comune di Portomaggiore per aver ottenuto il finanziamento dal Ministero, su bando regionale, per una struttura strategica per il territorio. La competizione per questi finanziamenti era elevata, non era scontato portarli a casa, ma il progetto meritava". I lavori sono stati molto laboriosi: sono cominciati nel 2019, interrotti per un anno per il Covid, il caro prezzi, il cambio in corso d’opera dell’azienda appaltatrice e finalmente il completamento. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverso tempo nei container per consentire all’azienda di portare a termine i lavori.