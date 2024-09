La sanità in movimento. A Cona attesi 800 studenti: "Più viaggi per l’ospedale. In bus o treno si risparmia"

Ferrara, 26 agosto 2024 – Al primo posto sanità e scuola. Comune e Univesità rispondono sul tema del possibile sovraffollamento del trasporto pubblico in relazione alla linea dalla stazione all’ospedale di Cona, chiedendo ad Ami, agenzia mobilità e trasporti, di potenziare il servizio. La prossima settimana si terrà un incontro per parlare della linea 66 che verrà, con ogni probabilità, confermata. Si parla di una settantina di corse al giorno, contando anche gli autobus del servizio extraurbano, al servizio dei pazienti del nosocomio e degli studenti del polo universitario di medicina. Oltre all’utenza normale che utilizza i servizi di Cona, si aggiungono circa 800 giovani che frequentano i corsi con la speranza un giorno di indossare il classico camice bianco e lo stetoscopio. Ami, già l’anno scorso, ha apportato modifiche non solo potenziando le linee bus, ma anche, rapportandosi con Trenitalia, ottenendo modifiche agli orari dei treni per permettere agli studenti di arrivare a Cona, evitando di intasare il trasporto su gomma.

Il presidente di Ami Antonio Fiorentini e il direttore Marco Odorizzi spiegano l’innovativa app legata al treno: "Insieme a Università e Comune abbiamo lanciato la campagna ’TrainToCona’ con l’iniziativa di cashback che premia chi studia a Cona e sceglie il treno e la sostenibilità per i propri spostamenti. L’utilizzo del treno Ferrara-Cona Ospedale sarà tracciato tramite l’app Play&Go. L’incentivo previsto è pari a 0,50 euro a tratta, quindi una doppia tratta quotidiana (andata/ritorno) darà diritto ad una premialità di 1 euro (massimo giornaliero); ogni mese ciascun aderente potrà raggiungere un massimo di 13 euro, corrispondente a circa il 50% dell’abbonamento ai mezzi pubblici acquistato con l’agevolazione studente". Oltre ad alleggerire le spese per gli spostamenti da parte degli studenti, il progetto vuole essere un incentivo verso una mobilità sostenibile che consenta di ridurre l’inquinamento ambientale, il traffico cittadino su direttrici strategiche e la pressione su tratte utilizzate intensamente da una vasta varietà di utenza. Per il resto, si va verso la conferma della linea 66 per raggiungere il polo Unife a Cona. Un servizio iniziato nell’ottobre 2023, che verrà modulato sempre di più in base alle esigenze dell’utenza. "Convocheremo un incontro la prossima settimana – spiegano Fiorentini e Odonizzi –. L’obiettivo è rapportarci con Unife e Comune per calibrare il servizio e studiane la partenza in vista dell’inizio dei corsi universitari".

Ami ha realizzato anche un volantino pieghevole con tutte le informazioni dove vengoo riportati gli orari della linea 6, in funzione dalle 6 alle 21.30, con un percorso da Porotto - Stazione - Ospedale al costo di 1,50 euro. Poi c’è la famosa 66 sempre al costo di 1,50 euro, attiva durante il periodo universitario. "Siamo sempre al lavoro – spiegano Fiorentini e Odorizzi – per creare i presupposti affinché siano soddisfatti sia gli utenti dell’ospedale che gli studenti. Integrazione trasporto su fomma con quello su ferro, è la strada giusta".