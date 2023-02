L’amore mortale La madre è malata Lui la soffoca a letto Poi chiama la polizia

di Matteo Radogna Un momento di follia. Pochi attimi che sono bastati per soffocare la madre con un cuscino. Poi la ragione che torna e la chiamata al 113. "Venite, l’ho uccisa", si autodenuncia Sandro Biondi, 52 anni, disoccupato, che confessa, tra le lacrime, di aver ucciso la donna. Il rapporto burrascoso, ieri mattina, intorno alle 9, fra madre e figlio è finito in tragedia, e così i poliziotti si sono trovati davanti al corpo della ottantenne Maria Luisa Sassoli e in piedi, in stato di choc, il figlio che è stato fermato con l’accusa di averla uccisa. L’omicidio è avvenuto in un appartamento popolare al piano terra in via Argante 11, al Barco. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della squadra mobile della questura, il medico legale e la scientifica. I vicini hanno visto i poliziotti portare via il figlio ammanettato e con il capo chino, consapevole di quello che lo stava aspettando. Biondi è accusato di omicidio volontario, aggravato dal fatto di averlo commesso nei confronti della madre. L’uomo non ha saputo spiegare la molla che ha fatto scattare il raptus omicida, ma, con alcuni vicini si era confidato, raccontando di essere esasperato dal doversi occupare continuamente della...