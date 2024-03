L’Associazione Giulia a Cona consegna le uova di cioccolato ai piccoli pazienti

Come ogni anno, in occasione delle festività pasquali, l’Associazione Giulia di Ferrara torna all’ospedale di Cona per consegnare le tradizionali uova di cioccolato ai piccoli pazienti ricoverati. La consegna si è svolta ieri mattina nell’Area accoglienza dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara dove i volontari dell’associazione sono stati accolti dal personale medico e infermieristico dei reparti pediatrici. Erano presenti: Claudio Vella, Direttore del Dipartimento Materno Infantile; Agnese Suppiej, direttrice della Pediatria, Simona Rinieri, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, Franca Mazzini, la coordinatrice infermieristica della pediatria e chirurgia pediatrica e l’infermiera Barbara Roccati. Una volta consegnate, le uova di Pasqua sono state poi distribuite ai bambini e adolescenti ricoverati nei reparti di pediatria, onco-ematologia pediatrica e chirurgia pediatrica dallo psicologo Nicola Corazzari e dai volontari dell’Associazione Giulia. Le sorprese per i piccoli pazienti si sono arricchite anche di diversi gadget di Valentino Rossi, fra i quali anche magliette e cappellini (questi ultimi addirittura autografati dal campione). Da molti anni l’Associazione Giulia si prodiga in moltissime lodevoli iniziative all’interno del Sant’Anna di Cona.