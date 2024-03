L’autoritratto del giornalista Testa in dono all’Ordine Il figlio del giornalista Gian Pietro Testa dona un suo autoritratto alla sede dell'Ordine regionale dei giornalisti, in ricordo del padre scomparso. L'opera raffigura Testa in abiti da carabiniere, simbolo del ruolo dei cronisti nella difesa della professione e della democrazia.