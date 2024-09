L’estate chiude con i giochi: "Coinvolte 140 persone"

Con la Santa Messa di Domenica si è conclusa con grande entusiasmo la 3Giorni della Parrocchia Sacra Famiglia, un evento che da circa 70 anni segna il termine dell’estate nella nostra comunità. Quest’anno, il tema che ha accompagnato le tre giornate è stato “Giochi da Tavola”, che ha ispirato ogni attività e ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente per tutti i partecipanti. Circa 140 bambini e 30 educatori si sono immersi in un mondo di giochi e avventure ispirati ai classici giochi da tavolo, trasformando l’evento in una festa all’insegna del divertimento e della creatività. La partecipazione attiva dei bambini e l’entusiasmo degli educatori hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e gioiosa. Un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dalla tradizionale “Caccia agli Ingredienti”. In questa edizione, i partecipanti hanno raccolto ben 625 kg di generi alimentari, che sono stati successivamente donati alla Caritas parrocchiale.

Questo gesto di generosità dimostra l’impegno della nostra comunità verso il supporto dei più bisognosi. L’evento ha anche confermato il forte legame tra la parrocchia e i suoi giovani partecipanti, con la comunità che ha abbracciato con calore e partecipazione le attività proposte. La soddisfazione degli organizzatori e degli educatori è palpabile, e si riflette nella gioia dei bambini e nella risposta positiva delle famiglie. La Parrocchia Sacra Famiglia desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i ragazzi che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per la preparazione e la realizzazione della 3Giorni. Grazie anche alla comunità parrocchiale per il continuo supporto e la partecipazione attiva.