Lo sport Paralimpico incontra gli studenti

Successo alla Sala Estense per la “Storia e Cultura del Movimento Paralimpico – Percorso

didattico verso Sport Is Live/Life. "Il fuoco olimpico è stato acceso per Parigi 2024, adesso sta a noi portare una scintilla dentro tutti voi, che vi porti qualcosa, oggi in particolare sul mondo paralimpico” e poi le note dell’Inno d’Italia, sulle quali si esibisce Ilaria Guermandi, bravissima ballerina su sedia a rotelle di In.Da.Co, mentre alle sue spalle scorrono le immagini degli ambasciatori paralimpici e della storica tripletta azzurra nella finale dei 100 metri femminili categoria T63 alle Paralimpiadi di Tokyo, uno dei momenti più alti di quella mirabolante estate di sport azzurro. Si passa alle autorità, con il prefetto Marchesiello in testa, ancora una volta presente per parlare ai giovani della valenza sociale dell’attività sportiva, e poi dal tris di assessori in Sala Estense, con lo Sport, con Andrea Maggi, a rappresentare uno dei vertici del triangolo che comprende la Scuola, con Dorota Kusiak, e la Sanità, con Cristina Coletti, un triangolo che rappresenta alla perfezione il concetto che il nuovo comma dell’articolo 33 della Costituzione: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, con quel finale “in tutte le sue forme”, che riagganciandosi al “communiter, insieme, together” aggiunto al motto olimpico, descrive non solo un riconoscimento che lo Stato dà allo sport, ma impegna anche tutte le sue componenti a farlo sempre e per tutti, vincolandoli ad una nuova responsabilità sociale.

La dimostrazione arriva poco dopo sul palco, quando alla presentazione del CASP, Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico, una delle eccellenze del nostro territorio, svolta dal suo direttore Mauro Borghi, si affianca, come esempio di una società professionistica, che come tutte le altre non può esimersi, l’esperienza di Spal con i suoi

SPeciALissimi, progetto dedicato a ragazzi con disabilità intellettive di età compresa fra i 7 e i 14 anni illustrato da Laura Semprini di Fondazione Spal.

Cuore dell’incontro con gli studenti alla Sala Estense, la ricostruzione storico culturale del presentatore, Mirko Rimessi, “Dai Giochi Olimpici alle Paralimpiadi, Il racconto di come lo Sport per persone con disabilità

ha percorso la Storia scrivendone pagine fondamentali!”, con la presentazione delle figure simbolo del neurochirurgo di origine ebraica Ludwig Guttmann, il rivoluzionario della riabilitazione, e del medico italiano Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi, che sfocia nel racconto emozionale degli atleti paralimpici presenti in sala: si parte dal bolognese Federico Mancarella, ambasciatore paralimpico medaglia di bronzo Paralimpica nella canoa sprint KL2 a Tokyo 2020, nato con spina bifida e molto legato all’attività del Canoa Club Ferrara e del nostro centro CASP; si passa poi alle esperienze ferraresi con il canottiere paralimpionico del Cus Luca Lunghi, in gara ai Giochi di Rio 2016, e i giovanissimi Azzurra Bovina Bambini, para-powerlifter sempre del Cus, Campionessa e recordman italiana e Seif Eddine Gasmi, canoista paralimpico del Canoa Club Ferrara, campione italiano e azzurro. Con loro si trattano tantissime tematiche, dalla classificazione, alle tipologie di disabilità alle modalità che portano una persona ad acquisirle, analizzando le differenze che questo comporta. L’incontro con gli studenti ha visto la partecipazione di dieci classi dell’Istituti I.I.S. Luigi Einaudi, I.I.S. N.Copernico-A.Carpeggiani e I.T.E. Vittorio Bachelet, che con la loro adesione hanno portato subito all’esaurimento della platea della Sala Estense, è stato organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico Comitato Regionale Emilia-Romagna – Delegazione di Ferrara e dal Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico di Ferrara con la collaborazione della Palestra Ginnastica Ferrara Asd, ha ottenuto il patrocinio di Comune di Ferrara, Coni e Avis provinciale e comunale, Rotary Club Ferrara Est e Acli Punto Famiglie, con il contributo di Esse.ti computer, Tper Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, Banca Centro Emilia e della onlus Afrika Twende.

Il delegato provinciale del CIP Giuseppe Francesco Alberti, che ha ricordato i numeri del Comitato Italiano Paralimpici e espresso grande soddisfazione per la riuscita della mattinata, ha poi invitato sul palco Piero Lodi, responsabile comunicazioni esterne di Tper, che ha celebrato l’importanza dell’iniziativa anche sui propri canali, Paolo Govoni, presente in qualità di presidente del Rotary Ferrara EST, e Sergio Mazzini, presidente di Avis comunale, che ha ricordato l’importanza della donazione in quanto sangue e emoderivati sono farmaci salvavita indispensabili in sala operatoria, e rilanciato il progetto dei Giochi DONAlimpici per il mondo sportivo ferrarese.

Si chiude con le immagini di Sport Is Live/Live dello scorso anno, lanciando l’edizione che il

5 ottobre tornerà ad animare Piazza Ariostea con la giornata paralimpica in ricordo di Fabio

Falchetti, una manifestazione che andrà chiudere il percorso didattico aperto in questa serata.