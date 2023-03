Maxi-sconti tra i coriandoli, in centro torna lo Sbaracco

CENTO

E’ risaputo ed analizzato, dati alla mano, che il Cento Carnevale d’Europa riesce a creare un forte indotto sul territorio e domani il legame tra la kermesse e il mondo del commercio sarà ancora più stretto con l’edizione dello Sbaracco. Sarà dunque un sabato di incredibili occasioni di fine inverno nei negozi del centro storico. L’evento dello Sbaracco verrà "celebrato" con una giornata intera, da mattina a sera, dedicata a questi "super saldi" e coinvolgerà in pratica tutte le attività di vicinato del centro storico della città del Guercino. Dunque sconti esclusivi e particolarmente importanti, a partire dal 50 al 70% ed oltre, con una serie di occasioni uniche, assolutamente imperdibili ed irripetibili. "Un evento tra i più storici dell’intera provincia - commenta Silvia Pedriali (foto), presidente della locale delegazione Ascom che supporta l’iniziativa - e riprende la tradizione di un appuntamento che è sempre stato uno dei momenti collaterale più attesi a fare da ulteriore cornice commerciale alla kermesse del Carnevale. Lo Sbaracco è una bella opportunità per recarsi nel nostro centro storico, acquistare a prezzi più che convenienti unendo la qualità, il tutto "condito" dalla passione e dalla professionalità dei nostri operatori". A fare da cornice allo Sbaracco ci sarà l’osservazione del sole a cura dell’Associazione Astrofili Centesi dalle 10.30 alle 12.30, lo spettacolo di giocoleria e fuoco alle 16 e alle 17 a cura di Mr.Maraviglia, con zucchero filato per tutti, alle 16.30 il corteo storico da Palazzo Governatore alla Rocca dove ci sarà la rievocazione storica a cura della Compagnia "Il governatore delle antiche terre del gambero" e alle 19 al Giardino dello Zanandrea per "La lunga notte di Tasi" con cena e musica dal vivo. "In questi week end anche l’afflusso tristico dato dal carnevale è stato notevole, un dato che è stato apprezzato molto dai commercianti riconoscendo le potenzialità dell’evento anche per il mantenimento dell’economia locale – è il pensiero della Pedriali – è importate anche mantenere un dialogo con bar e ristoranti che ricevono critiche e suggerimenti dagli utenti, per poter migliorare sempre più il carnevale. Avere eventi collaterali che animano anche già dal venerdì significa rivitalizzare il centro".

l.g.