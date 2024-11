Maxi tamponamento in autostrada. Camion finisce nella scarpata

Code in autostrada e disagi a causa di un incidente che ha coinvolto due camion e un’auto. Ad avere la peggio uno dei tir che è finito nella scarpata, tra Occhiobello e Villamarzana. È accaduto ieri mattina al confine tra il Ferrarese e il Rodigino: il maxi tamponamento ha creato non pochi problemi alla circolazione. A causare l’incidente potrebbe essere stata una disattenzione o un colpo di sonno. Sono soltanto ipotesi che dovranno essere necessariamente confermate dalla polstrada di Altedo. Il camionista, alla guida del tir finito nella scarpata, ha 55 anni, residente a Salerno, ed è rimasto ferito ma non in modo grave. L’uomo, in ogni caso, è stato ricoverato all’ospedale di Rovigo.

Il mezzo pesante, invece, ha subito danno ingenti, con la carrozzeria diventata un groviglio di lamiere. Quando sono giunti sul posto i soccorritori hanno, in un primo momento, allertato l’elisoccorso del 118 nel caso le condizioni del camionista fossero gravi. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo, è sembrato subito chiaro che l’autista fosse malconcio, ma non in pericolo di vita. La polizia stradale di Altedo, intervenuta sul posto, sta cercando di ricostruire l’accaduto.

Intanto, a seguito dell’incidente, gli agenti ha dovuto lavorare per ore per governare il traffico sull’autostrada A13. Questo non ha impedito che si formassero lunghe file. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Rodigino per mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la normale circolazione. La polstrada ha riportato la situazione alla normalità nel primo pomeriggio.