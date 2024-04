Mazza e scalpello, così minaccia di morte la ex: “Ti brucio la casa”

Ferrara, 24 aprile 2024 – Prima le ha comunicato via messaggio l’intenzione di bruciarle la casa e poi, giunto sotto casa della ex armato di mazzetta da muratore e scalpello, l’ha minacciata di morte. Per fermarlo prima che la situazione degenerasse, i carabinieri hanno dovuto ricorrere allo spray urticante. È stata una serata movimentata quella di sabato davanti a un’abitazione alla periferia della città.

Protagonisti, un uomo di 56 anni residente in provincia di Rovigo e la sua ex compagna, una ferraresi di 62 anni. Alla fine, il rodigino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce gravi e porto di strumenti atti a offendere. È, in estrema sintesi, la cronaca di un inquietante episodio che solo grazie all’intervento degli uomini dell’Arma non è ulteriormente degenerato fino a gravi conseguenze. Per capire meglio i contorni della vicenda bisogna riavvolgere il nastro fino alle 20 di sabato. La malcapitata è in casa quando inizia a ricevere messaggi da parte dell’ex. Il tono è pesante e intimidatorio. In uno di essi, l’uomo promette addirittura di bruciarle la casa. Spaventata dalla piega che stavano prendendo gli eventi, ha deciso di telefonare ai carabinieri. In quel momento, ancora non immagina che la situazione si sarebbe fatta, di lì a poco, ancora più incandescente.

A seguito dell’allarme lanciato dalla 62enne al 112, una pattuglia dei militari della stazione di San Martino si precipita sul posto per capire cosa stesse accadendo. Tempo pochi minuti e sotto casa della malcapitata arriva il 56enne. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, scende dalla macchina impugnando una mazzetta da muratore e uno scalpello. Si dirige con decisione verso la casa della donna. Viene però immediatamente intercettato dai militari che gli chiedono chi fosse e cosa ci facesse lì, non prima di averlo disarmato. Ma il nuovo arrivato non ne vuole sapere di fermarsi e prosegue nel suo intento. Cercando di farsi largo tra i militati inizia a spintonarli, spiegando che il suo intento era quello di raggiungere la donna e ucciderla.

Compreso che non avrebbe desistito tanto facilmente, gli uomini dell’Arma cercano di bloccarlo prima che raggiunga la porta. Lui, in tutta risposta, inizia a dimenarsi con forza, tentando di colpire gli operatori. Per fermarlo, questi ultimi sono costretti a usare lo spray urticante. Solo in quel momento riescono ad avere la meglio e a stringergli le manette ai polsi del 56enne. L’uomo viene quindi portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza di convalida, celebrata l’altro ieri in tribunale.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’arrestato la misura cautelare del divieto di dimora a Ferrara. Oltre a ciò, gli è stata anche ritirata la patente per il rifiuto di sottoporsi all’alcol test. Stando a quanto trapelato, oltre allo scalpello al martello che il 56enne aveva impugnato giunto sul posto, i militari avrebbero trovato anche un falcetto e delle cesoie.