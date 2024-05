Mesola, lavori di sicurezza sulle strade

A Mesola sono attualmente in corso i lavori per la posa della Smart Road, un’innovativa infrastruttura progettata per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete stradale. La Smart Road consentirà alle strade di comunicare direttamente con gli automobilisti, fornendo informazioni in tempo reale su traffico, incidenti e condizioni meteorologiche. La raccomandazione agli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e di guidare con prudenza nelle vicinanze del cantiere. La posa della nuova infrastruttura sta causando rallentamenti al traffico, soprattutto all’incrocio tra la Strada provinciale (Sp) 43 e la strada statale Romea. "La Smart Road – viene spiegato in una nota – rappresenta un ambizioso progetto volto a trasformare le infrastrutture stradali italiane, rendendole più intelligenti e connesse, migliorando la gestione del traffico".