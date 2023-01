"Messina Denaro, ora con che coraggio si dice no alle intercettazioni?"

Caro Carlino,

sono curioso di sentire le reazioni di chi si oppone alle intercettazioni. Matteo Messina Denaro, era latitante da 30 anni ed è (anche) grazie a queste intercettazioni, oltre naturalmente a un enorme lavoro investigativo, che si è arrivati a questo traguardo. Con che coraggio (o peggio) si può ancora continuare a straparlare con il malcelato o consapevole(?) intento di ostacolare chi cerca di scoprire i reati. Andreotti avrebbe detto: ”a pensare male si fa peccato però spesso ci si azzecca“.

Andrea Finotti

* * *

REPLICA A POSTE

SUI RECAPITI

Caro Carlino,

mi rivolgo al responsabile Poste Italiane: in riferimento alla risposta di Poste Italiane circa il disservizio del recapito della posta non risulta affatto regolare e che la consegna della corrispondenza non viene effettuata a giorni alterni. Non intendo assolutamente installare una diatriba con chi gestisce questo servizio, ma tengo ancora una volta a dimostrare che l’abbonamento a “Famiglia Cristiana” intestato a mia moglie, vengono recapitati due numeri insieme, di cui uno riguarda la settimana già trascorsa. Visto che la consegna della corrispondenza viene effettuata a giorni alterni, come si spiega che una lettera spedita in data 28122022 (timbro Poste Italiane) dall’Inps di Ferrara , contenente polizzino pensione gennaio 2023, mi è stata recapitata il 10012023? Con questo chiudo ogni tipo di polemica, anche se resto del mio parere che il servizio dovrebbe migliorare.

Antonio De Marco

* * *

IN RICORDO

DI LEOPOLDO BALDIN

Dal poeta Eridano, riceviamo e pubblichiamo una poesia in ricordo di Leopoldo Baldin, stimato e conosciuto medico di Pontelagoscuro, scomparso all’inizio della settimana scorsa:

Avevi un grande dono ai pazienti curavi anche l’anima, amavi

fotografare la tua città nei dettagli e nei momenti di pausa ti incontravo a ripulire i prati da rifiuti, eri l’amico che sempre mi ascoltava.

Eridano