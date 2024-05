Minori scomparsi, gazebo in piazza

Anche a Ferrara, con un gazebo in piazza e al centro commerciale il Castello, la polizia di Stato ha partecipato alle iniziative per la giornata internazionale per i minori scomparsi, nata in tributo Etan Patz, il bambino di 6 anni scomparso a New York nel 1979. Anche quest’anno la polizia propone una serie di iniziative dedicate a questa ricorrenza al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia.