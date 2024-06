Moda nel fine settimana. Giochi per i più piccoli

TERRE DEL RENO

Anche questo weekend, Terre del Reno sarà il luogo dove si svolgeranno tante bellissime iniziative, pensate per tutto il territorio, grandi e piccini. La prima giornata sarà venerdì dalle 19.30 in piazza Pertini a Sant’Agostino, si terrà "Viaggio nei 5 sensi" una serata con attività ludiche alla scoperta del tatto, gusto, olfatto, udito e vista. Un evento organizzato dal comune di Terre del Reno e Pro loco San Carlo Aps, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di scoperta dei propri sensi, attraverso attività specifiche realizzate con la collaborazione di numerose attività commerciali, le quali per l’occasione si sono messe a disposizione per la creazione di veri e proprio laboratori sensoriali. Attività specifiche sono state pensate per i bambini, nonché si terrà anche il gran galà di moda. L’angolo del gusto è a cura di Pro loco San Carlo, Pro Loco Sant’ Agostino e Dosso Insieme.