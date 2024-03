E’ morto Gianluca Facci, volto noto di Ferrara. Il cordoglio del sindaco

Ferrara, 07 marzo 2024 - Se ne è andato nei giorni scorsi, per la precisione venerdì 1° marzo, Gianluca Facci, a causa di un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. A ricordarlo tanti amici, quelli del Panificio Cappelli dove era un cliente abituale, e un cordoglio unanime sul web, a tutti i livelli.

Per tutti a Ferrara era semplicemente "Il ragioniere". Facci era nato a Ferrara nel 1969, dove compì i suoi studi con profitto e si diplomò all'Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Monti. Il nonno, originario della Calabria, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Fiume, arrivò nel nostro territorio sul finire della Seconda guerra mondiale in seguito alle persecuzioni del governo titino sulla popolazione di origine italiana, il padre fu un apprezzato sarto e la madre casalinga.

Gianluca era conosciutissimo in città per la passione che lo contraddistingueva nel seguire ogni evento artistico, culturale e mondano che veniva proposto, in special modo appassionato di cinema e teatro. In questi ultimi anni aveva deciso di dedicarsi e stare al fianco dei più fragili, prestando servizio come volontario presso la Caritas Diocesana di Ferrara.

Personalità gioviale e generosa, sempre pronto alla battuta e allo scherzo, lascia negli amici e in chi l'ha conosciuto un vuoto incolmabile. Le esequie si terranno lunedì 11 marzo nella Chiesa di Santa Francesca Romana in via XX Settembre alle 15, a seguire la tumulazione presso la Certosa di Ferrara.

"È una triste perdita quella che colpisce Ferrara. Gianluca Facci, da tutti conosciuto affettuosamente come ‘Il Ragio’, era una presenza costante e discreta alle numerose iniziative culturali della città – ricorda il sindaco Alan Fabbri – Compariva silenzioso a ogni conferenza stampa in Comune e a tutte le inaugurazioni cittadine, era una persona che esprimeva, con la sua viva presenza, un amore sconfinato per Ferrara. Sempre pacato e gentile, non si poteva che volergli bene. Con lui se ne va un pezzo di storia locale. L’amministrazione comunale si stringe nel cordoglio per questa prematura scomparsa”.