’Music 4 stroke’ prende il via. LineAcustika al Kafè Bacchelli

Come è tradizione da vari anni, l’associazione Alice Ferrara odv (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale di Ferrara), con il patrocinio del Comune di Ferrara è lieta di presentare la prima serata dell’edizione 2024 di ’Music 4 stroke’. I LineAcustika saliranno questa sera alle 21 sul palco del Kafè Bacchelli in via Bacchelli (area Parco Urbano di fianco alla piscina). I LineAcustika sono un duo acustico che si esibisce con voce, chitarra e loop station, grazie alla quale la sonorità acustica, con la voce sempre in primo piano, risulta completa e corposa. Il repertorio del duo attraversa diversi generi, spaziando dalla musica italiana a quella internazionale, dai grandi classici del passato fino ai successi degli ultimi anni. Claudio Lanzoni, vocalist e vocal coach, con alle spalle importanti esperienze discografiche, sa affrontare con freschezza e personalità generi musicali molto diversi, ma è sicuramente nel pop rock-melodico che esprime le sue migliori corde. Federico Mancin, chitarra e loop station, apporta un sapore blues/rock agli arrangiamenti della formazione. Alice Ferrara Odv da sempre organizza serate musicali ed eventi con lo scopo di sostenere e sensibilizzare in maniera informale i cittadini alla lotta contro l’ictus ed al fine di promuoverne la prevenzione. L’ingresso libero a tutti i cittadini con offerta libera ed è gradita la prenotazione 0532 067263. Lo spettacolo si terrà anche in caso di maltempo nel dehor del Kafè Bacchelli. Info: www.aliceferrara.org