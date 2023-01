"Natale sottotono, ma ci salvano i saldi"

Si respira un’aria positiva sui saldi, cominciati dal 5 gennaio, anche dovuta a un conveniente rapporto qualità – prezzo, da sempre un punto di forza del commercio di vicinato. Anche se permane una certa cautela da parte dei consumatori: sono le prime parziali indicazioni dei saldi invernali partiti appena pochi giorni fa anche in Emilia-Romagna. Ecco le prime valutazioni sul trend iniziale ad Argenta e Portomaggiore. "E’ al momento prematuro fare dei bilanci sulle vendite scontate - commenta Mauro Bondandini, presidente della delegazione Ascom a Portomaggiore - quello che l’Amministrazione comunale ha potuto fare in termini di eventi nel periodo natalizio c’è stato, oggettivamente e compatibilmente con la situazione contingente". Solitamente i saldi sono l’occasione per approfittare di rifare il guardaroba, approfittando dell’occasione dei prezzi più abbordabili. Pensa positivo Stefano Baraldi, gestore assieme alla mamma Maria e alla moglie Serena di "Baraldi abbigliamento", in piazza Verdi, il più grande negozio del settore a Portomaggiore.

"L’andamento è positivo, con una spinta maggiore rispetto all’anno scorso. Grazie ai social abbiamo conquistato una platea più ampia di clienti: si sono affacciati alla nostra attività nuovi clienti attenti alla qualità. Eravamo fiduciosi alla vigilia dell’apertura dei saldi, perché nonostante i nuvoloni all’orizzonte per il covid, il 2022 si è chiuso per quanto ci riguarda con un leggero incremento. Non siamo rimasti con le mani in mano: oltre al consolidato marchio Bugatti, abbiamo ampliato l’offerta a marchi blasonati come Gaudì, Denny Rose e Sun68". Le attese anche ad Argenta si concentrano con fiducia sui saldi anche dopo un Natale sottotono rispetto al periodo pre Covid, a causa del diminuito potere d’acquisto delle famiglie, che devono fare i conti con un aumento dei costi fissi (spese per la casa, tasse, bollette...).

"Certamente un primo risultato sui saldi lo potremo tracciare solo tra qualche giorno - aggiunge dal canto suo Alessandro Draperis, presidente della delegazione Ascom ad Argenta - La presenza anche quest’anno della pista del ghiaccio, da sempre una vera attrazione anche al di fuori del territorio comunale, ha rappresentato un bel segnale, portando in centro tante famiglie". La pista sul ghiaccio ad Argenta è rimasta aperta dal 4 dicembre fino a domenica scorsa, qualche giorno in meno per quella montata a Portomaggiore, accessibile dall’8 dicembre alla befana.

Franco Vanini