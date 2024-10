Natura e introspezione: ecco ’Oltre... l’orizzonte’ di Leo Del Barco

Un viaggio alla scoperta della natura, ma anche di una dimensione più introspettiva e spirituale: è questa l’indagine di Leonardo Viscione nel suo libro ’Oltre ... L’orizzonte’, che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. L’incontro, introdotto dall’autore Fabrizio Barban, prevede letture a cura di Roberto Pedocchi e l’accompagnamento alla chitarra di Riccardo ’Stuli’ Manzoli. La devianza e il riscatto sociale sono il leitmotiv di chi ha vissuto la propria giovinezza in un quartiere periferico della Ferrara industriale, nella consapevolezza che è possibile partecipare alla bellezza dell’umanità. Questo intimo percorso lo descrive Leo Del Barco, alias Leonardo Viscione in ’Oltre ... l’orizzonte’, la raccolta di appunti di viaggio che l’autore considera come un diario privato, note da condividere nella forma di un’esperienza psico-filosofica, forse per il bisogno di mettere a frutto un bilancio esistenziale alla luce della laurea in psicologia. In Leo Del Barco i ricordi sembrano assumere una testimonianza naif per il candore che trasmette, grazie al quale anche le cose più semplici rendono l’idea del loro pieno valore umano, intimo e personale, senza cadere nella banalità quotidiana.

Il libro si presta a diversi livelli di lettura: dalla metafora dell’orologiaio – quasi una visione metafisica del tempo – a un secondo livello più introspettivo di analisi psicologica, per finire a un livello quasi trascendentale, definito dai riferimenti ai luoghi spirituali raggiunti durante i viaggi tra eremi immersi nella natura. L’imprinting del pensiero di Leo Del Barco trova la sua essenza proprio in quei luoghi, dove la natura-madre nutre la mente di chi ricerca una spiritualità che ne elevi l’animo.