"Noi, ambasciatori della cucina a Parigi"

E’ a Parigi con studenti ed insegnanti Massimiliano Urbinati, dirigente dell’ istituto d’istruzione superiore ’Vergani-Navarra’. "Siamo stati scelti – spiega nel traffico della capitale della Francia – come scuola ambasciatrice per la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Un grande riconoscimento, eravamo presenti con un nostro banchetto all’ambasciata d’Italia". Un riconoscimento certo per la scuola e anche per la cità di Ferrara. E, ciliegina sulla torta, ecco che è arrivata la ’classifica’ di Eduscopio con l’indice di occupazione, ovvero la percentuale degli occupati, i ragazzi che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi dua anni dal conseguimento del diploma. L’istituto d’istruzione superiore ’Vergani-Navarra’, tra gli istituti professionali servizi (questa la dicitura) è al secondo posto con una percentuale del 69%. Inferiore di appena due punti rispetto alla posizione conquistata lo scorso anno, quando la scuola guidata da Massimiliano Urbinati era al primo posto nella graduatoria (71%).

"Sì, un bel piazzamento – sottolinea il dirigente scolastico, forte la sua soddisfazione –. Credo che sia dovuto ai tanti progetti portati avanti nel corso dell’anno, alla grande passione e soprattutto alla capacità di motivare i nostri ragazzi che si sentono protagonisti, essi stessi motore del territorio che li circonda. La loro motivazione è un biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro, nei tanti settori della ristorazione. Ed anche nell’agricoltura, settore chiave di questo territorio".