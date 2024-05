Noi studenti preferiamo la frutta alla verdura Vanno presentate meglio esteticamente in negozio

Quanta frutta e verdura mangiano i ragazzi delle medie? Nella scuola Boiardo è stato effettuato un sondaggio da parte della 3B, sul consumo giornaliero di frutta da parte degli studenti della scuola (poco meno di 500). Il primo quesito chiedeva se i ragazzi consumassero frutta e verdura giornalmente, il “Sì” ha vinto con una maggioranza schiacciante; infatti, solo 7 ragazzi hanno risposto “No” alla domanda; il sondaggio proseguiva con una divisione, tra le risposte dei maschi e quelle delle femmine. Alla domanda numero due (quante porzioni di frutta e verdura mangi al giorno?), la risposta è stata 2 al giorno, seguita da 1 e 3 porzioni giornaliere, in pochi ne mangiano 4 e pochissimi 5 o più. I risultati ottenuti non hanno registrato differenze tra maschi e femmine; dati concordanti sono stati ottenuti anche alle domande tre e quattro. Gli studenti preferiscono nettamente la frutta alla verdura, sia per la dolcezza che per l’aspetto esteriore, più invitante, e preferiscono mangiarle al naturale (in particolare la frutta) e non trasformata, per esempio in centrifugati, succhi o mescolate nei piatti con altri alimenti. Infine è stato domandato agli scolari che cosa avrebbe potuto rendere più invitante e facile il consumo di prodotti ortofrutticoli, la risposta è stata la medesima in tutte le classi: dagli studenti viene richiesto che siano presentati meglio esteticamente al supermercato e ad alcuni dà fastidio il fatto che possano essere toccati da tutti anche senza guanti, in generale si lamentano anche del sapore amaro di alcuni ortaggi e anche della poca varietà di colore delle verdure (troppo verdi!); riguardo alla frutta la maggiore causa dello scarso consumo è la scomodità nel mangiarla, spesso ci vuole tempo per sbucciarla e tagliarla e quando è molto matura si rischia di sporcarsi con il succo.